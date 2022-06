Γκρεμίζουν «το σπίτι του τρόμου»: Κήπος στη μνήμη των θυμάτων στο οικόπεδο της κατοικίας του παιδόφιλου Μαρκ Ντιτρoύ

Το «σπίτι του τρόμου» στο Σαρλερουά, μία από τις κατοικίες του Βέλγου παιδεραστή και δολοφόνου Μαρκ Ντιτρού, όπου τη διετία 1995-96 κράτησε αιχμάλωτα πολλά μικρά κορίτσια, θα κατεδαφιστεί και στη θέση του θα εγερθεί ένα μνημείο για τα θύματά του.

Οι εργασίες κατεδάφισης, που αναμένεται ότι θα διαρκέσουν δέκα ημέρες, ξεκίνησαν σήμερα το πρωί στη λαϊκή συνοικία Μαρσινέλ του Σαρλερουά.

The Belgian property where serial killer Marc Dutroux hid young girls he had kidnapped is being demolished to make way for a memorial to victims of paedophilia https://t.co/RevxyI88iU