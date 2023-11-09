Ονδούρα: Κατάσχεσαν σχεδόν μισό τόνο φαιντανύλης

Η αστυνομία της Ονδούρας εντόπισε και προχώρησε στην κατάσχεση σχεδόν μισού τόνου φαιντανύλης, ποσότητας κρυμμένης σε εμπορευματοκιβώτιο, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι χθες Τετάρτη. Πρόκειται για την πρώτη γνωστή κατάσχεση του εξαιρετικά θανατηφόρου συνθετικού οπιοειδούς στο κράτος της κεντρικής Αμερικής.

Ο υπουργός Ασφάλειας Γουστάβο Σάντσες εξήγησε πως η ποσότητα-ρεκόρ 493 κιλών φαιντανύλης εντοπίστηκε σε πλοίο που είχε αναχωρήσει από τη Βρετανία, αφού αφίχθη στο λιμάνι Κορτές, ενδιάμεσο σταθμό, με επόμενο τη Σαν Πέδρο Σούλα, την καρδιά της ονδουριανής βιομηχανίας, στις ακτές της χώρας στον Ατλαντικό.

#Histórico



Equipos antidrogas incautan 493 kilogramos de supuesto fentanilo en aduana de Puerto Cortés



Leer más... https://t.co/MDDrQe3pui pic.twitter.com/4K8tfc4ubg — Policía Nacional de Honduras (@PoliciaHonduras) November 8, 2023

Η ποσότητα του ναρκωτικού «αρκούσε για να πλημμυρίσει όλη η κεντρική Αμερική», τόνισε ο κ. Σάντσες μέσω X (του πρώην Twitter).

Η αστυνομία διενεργεί έρευνα για να εξακριβώσει αν ο τελικός προορισμός της φαιντανύλης ήταν η Ονδούρα ή αν προοριζόταν για άλλη χώρα, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Για δεκαετίες, η Ονδούρα χαρακτηρίζεται χώρα διέλευσης κοκαΐνης που διακινείται από χώρες της νότιας Αμερικής (Κολομβία, Περού, Βολιβία), πρωτίστως προς την αγορά των ΗΠΑ. Ωστόσο, δεν ήταν γνωστό κάτι για τον ρόλο της χώρας στο λαθρεμπόριο φαιντανύλης.

Ο πρώην πρόεδρος της χώρας Χουάν Ορλάντο Ερνάντες είναι προφυλακισμένος στις ΗΠΑ εν αναμονή της δίκης του για διακίνηση ναρκωτικών, μετά την έκδοσή του πέρυσι. Αμερικανοί εισαγγελείς υπογραμμίζουν πως η υπόθεσή του τεκμηριώνει την εμπλοκή της κυβέρνησής του στη διακίνηση ναρκωτικών, τού προσάπτουν πως είχε μετατρέψει την Ονδούρα σε «ναρκωκράτος».

Η ποσότητα της φαιντανύλης που κατασχέθηκε χθες ήταν μοιρασμένη σε πακέτα βαλμένα μέσα σε χαρτόκουτα, δείχνει φωτογραφικό υλικό που δημοσιοποίησαν οι αρχές. Αστυνομικοί εικονίζονται να φορούν ολόσωμες ειδικές στολές για τον χειρισμό της ιδιαίτερα επικίνδυνης ουσίας.

Η φαιντανύλη χαρακτηρίζεται 50 φορές ισχυρότερη από την ηρωίνη και 100 φορές ισχυρότερη από την μορφίνη από τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC) των ΗΠΑ.

Η αμερικανική κυβέρνηση λέει πως η χώρα παραμένει αντιμέτωπη με «επιδημία» οπιοειδών. Τα CDC κατέγραψαν το 2021 σχεδόν 107.000 θανάτους από υπερβολική δόση ναρκωτικών, το 75% των οποίων αποδόθηκε σε οπιοειδή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.