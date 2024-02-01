Τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον στρατό του περιμένουν «ωραίες εκπλήξεις» στα πεδία των μαχών στην Ουκρανία, διαβεβαίωσε χθες Τετάρτη η υπ’ αριθμόν δύο στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η Βικτόρια Νούλαντ, προτού αναχωρήσει από το Κίεβο όπου έκανε επίσημη επίσκεψη.

«Φεύγω από το Κίεβο με περισσότερο ενθουσιασμό για την ενότητα και για το αποτέλεσμα, καθώς και για το 2024 και την απόλυτη στρατηγική σημασία του για την Ουκρανία», είπε σε δημοσιογράφους.

«Φεύγω επίσης με ενισχυμένη την πεποίθηση πως, καθώς η Ουκρανία ενισχύει τις άμυνές της, ο κ. Πούτιν θα δοκιμάσει ωραίες εκπλήξεις στο πεδίο της μάχης και η Ουκρανία θα καταγάγει μεγάλες επιτυχίες», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την Βικτόρια Νούλαντ, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν καταφέρει «τεράστιες ζημιές στις χερσαίες δυνάμεις του Πούτιν» και στον ρωσικό στόλο της Μαύρης Θάλασσας.

Η καλοκαιρινή πολυαναμενόμενη αντεπίθεση του Κιέβου χαρακτηρίστηκε αποτυχία και η Ρωσία έχει περάσει πλέον ξανά εκείνη στην επίθεση στο ανατολικό και στο νότιο τμήμα της χώρας.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν διαβεβαίωσε χθες πως οι ρωσικές δυνάμεις έχουν πάρει θέσεις «στα όρια» της ουκρανικής πόλης Αβντιίβκα (ανατολικά), που συγκαταλέγεται στα πιο θερμά σημεία του αχανούς μετώπου, μήκους 1.000 χιλιομέτρων.

Ο επικεφαλής της ουκρανικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών Κίριλ Μπούντανοφ δήλωνε την Τρίτη πως η ρωσική επίθεση θα συντριβεί σε μερικούς μήνες.

«Η επίθεσή τους συνεχίζεται, θα έχει τελειώσει στις αρχές της άνοιξης», κατόπιν «θα αρχίσει η δική μας», είπε στην ουκρανική κρατική τηλεόραση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

