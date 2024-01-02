Με το... καλό μπήκε το 2024 για έναν υπερτυχερό από τις ΗΠΑ που κέρδισε στο Powerball 842 εκατομμύρια δολάρια.

Ο νικητής από το Μίσιγκαν πέτυχε τζακ ποτ των 842 εκατομμυρίων δολαρίων κατά τη διάρκεια μιας ιστορικής κλήρωσης το βράδυ της Δευτέρας, οι τυχεροί αριθμοί ήταν το 12, 21, 42, 44, 49 με κόκκινο Powerball το 1.

Σημειώνεται πως είναι η πρώτη φορά που ένας τυχερός σημειώνει τζάκποτ την Πρωτοχρονιά από την έναρξη του παιχνιδιού το 1992.

Ο νικητής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μεταξύ του μεγάλου έπαθλου των 842 εκατομμυρίων δολαρίων που καταβάλλεται σε 30 δόσεις εντός 29 χρόνων ή μίας εφάπαξ πληρωμής 425,2 εκατομμυρίων δολαρίων.

Οι πιθανότητες να κερδίσει κάποιος το μεγάλο έπαθλο του Powerball είναι 1 προς 292.201.338

Η ταυτότητα του νικητή παραμένει ανώνυμη αλλά πιστεύεται πως είναι ένας κάτοικος του Μίσιγκαν ο οποίος επισκέπτεται το συγκεκριμένο κατάστημα τακτικά για να παίζει τυχερά παιχνίδια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.