Ολλανδία και Τουρκία απομακρύνουν τους πολίτες τους από το Σουδάν

Η Ολλανδία συμμετέχει σε μια διεθνή προσπάθεια να απομακρυνθούν ξένοι πολίτες από το Σουδάν, δήλωσε σήμερα ο Ολλανδός υπουργός Εξωτερικών Γουόπκε Χόουκστρα.

«Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση αρκετών χωρών για την απομάκρυνση πολιτών από το Σουδάν. Η Ολλανδία συμμετέχει με μια ομάδα από την Ιορδανία. Θα κάνουν ό,τι μπορούν για να απομακρύνουν τους Ολλανδούς από εκεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και με περισσότερη ασφάλεια», έγραψε ο Χόουκστρα στο Twitter.

Er is een operatie van verschillende landen bezig om landgenoten te evacueren uit Sudan. Ook Nederland doet hieraan mee met een team van @MinBZ en @Defensie in Jordanië. Zij gaan hun uiterste best doen om Nederlanders zo snel en veilig mogelijk op te halen. 1/2 pic.twitter.com/6Y9ggV0PSX