Νέες ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν σήμερα Τρίτη την καθορισμένη ανθρωπιστική ζώνη στο Μαουάσι, δυτικά της Ράφα, σκοτώνοντας τουλάχιστον 21 Παλαιστίνιους και τραυματίζοντας δεκάδες άλλους.

Σύμφωνα με Παλαιστίνιους υγειονομικούς αξιωματούχους, τα νέα ισραηλινά πλήγματα είχαν στόχο σκηνές με οικογένειες εκτοπισμένων. Ο IDF ωστόσο αρνήθηκε την εμπλοκή του, λέγοντας ότι δεν πραγματοποίησε επιχειρήσεις στην περιοχή του καταυλισμού.

Βίντεο από το σημείο δείχνουν μεγάλο αριθμό ανθρώπων, μεταξύ των τραυματιών γυναικών , να έχουν σκοτωθεί και άλλες να έχουν από την τελευταία επίθεση σε καταυλισμό κοντά στη Ράφα. Κάτοικοι φαίνονται να φροντίζουν μανιωδώς τα αιμόφυρτα θύματα και να καλύπτουν τα άψυχα σώματα με κουβέρτες.

«Ανάμεσά τους σκοτώθηκαν 13 γυναίκες. Οι ισραηλινές δυνάμεις στόχευσαν έναν ακόμη καταυλισμό όπου οι περισσότεροι άνθρωποι ήταν γυναίκες και παιδιά», δήλωσε ο Hind Khoudary του Al Jazeera.

«Δεν υπάρχουν νοσοκομεία στη Ράφα. Όλοι οι τραυματίες και τα πτώματα έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο του Διεθνούς Ιατρικού Σώματος. Δεν υπάρχουν ασθενοφόρα».

« Είναι καταστροφικό και φρικτό να τραυματιστείς και να μην μπορείς να μεταφερθείς από το ένα μέρος στο άλλο λόγω έλλειψης καυσίμων. Για περισσότερες από τρεις εβδομάδες τώρα, τίποτα δεν έχει εισέλθει στη Λωρίδα της Γάζας», είπε.

Ο εκπρόσωπος του Παλαιστινίου προέδρου, Nabil Abu Rudeineh , χαρακτήρισε το νέο ισραηλινό χτύπημα στη Ράφα σήμερα Τρίτη για ακόμα μια φορά ως «σφαγή» και ζήτησε την εφαρμογή της απόφασης του Παγκόσμιου Δικαστηρίου από το Ισραήλ.

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας ανέφερε ότι 46 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 110 τραυματίστηκαν σε όλη τη Γάζα τα τελευταία 24ωρα καθώς ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να σφυροκοπά τη νότια πόλη Ράφα.

Ισραηλινά τανκς έφθασαν στο κέντρο της Ράφα

Νωρίτερα, το Reuters επικαλούμενο αυτόπτες μάρτυρες, μετέδιδε πως ισραηλινά τανκς βρίσκονται στο κέντρο της Ράφα , παρά την εντολή του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου στο Τελ Αβίβ να σταματήσει τη στρατιωτική επιχείρηση.

Αποκλειστικά πλάνα από το Al Jazeera δείχνουν ισραηλινά τανκς κατοχής να προχωρούν περαιτέρω στα δυτικά της πόλης Ράφα.



Η ισραηλινή κατοχή σκοπεύει να καταλάβει πλήρως τον Άξονα των Φιλαδέλφων με την Αίγυπτο, περικυκλώνοντας ουσιαστικά τη Λωρίδα και εφαρμόζοντας καταστροφικούς περιορισμούς. pic.twitter.com/6rgaIOJ8XK — Quds News Network (@QudsNen) 28 Μαΐου 2024

Τα στρατεύματα των IDF συνέχισαν να επιχειρούν στην περιοχή της Ράφας αναφέρει σε ανακοίνωσή του την Τρίτη ο ισραηλινός στρατός.

Ο Ισραήλ χτύπησε τη Ράφα με αεροπορικές επιδρομές και πυρά τανκς την Τρίτη, συνεχίζοντας την επίθεσή του στη νότια πόλη της Γάζας, παρά τη διεθνή καταδίκη μιας επίθεσης σε καταυλισμούς για τους εκτοπισμένους, σκοτώνοντας τουλάχιστον 45 ανθρώπους.

