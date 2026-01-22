Απόψε, Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, παίζουμε μεγάλη… μπάλα ευρωπαϊκού επιπέδου στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θέλουν να κάνουν άλλο ένα βήμα προς την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, σας βάζει στην καρδιά της δράσης, με back to back μεταδόσεις των δύο κρίσιμων αγώνων του Europa League.

Συνδεόμαστε πρώτα με την Τούμπα όπου ο «δικέφαλος» του βορρά υποδέχεται την Μπέτις στις 19:45 και στις 22:00 το «τριφύλλι» φιλοξενείται από την Φερεντσβάρος. Στην περιγραφή από Θεσσαλονίκη και Βουδαπέστη, αντίστοιχα, οι Δημήτρης Τσορμπατζόγλου και Διονύσης Δεσύλλας.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα, επιστρέφουμε στο στούντιο για τον απόηχο της βραδιάς, σχόλια και όπως πάντα τις φωνές των ακροατών μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές.

ΠΑΟΚ-Μπέτις, Φερεντσβάρος-Παναθηναϊκός. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ! Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

