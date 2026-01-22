Υπάρχουν μια σειρά από πράγματα που αν γίνουν θα υπάρξει μια αλλαγή, επισήμανε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Γερουλάνος, κληθείς να σχολιάσει τη δημοσκοπική εικόνα του κόμματος. «Ο χρόνος που έχουμε μπροστά μας πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι ουσιαστικά μέχρι το Πάσχα. Μετά ξεκινάει μια προεκλογική εκστρατεία που θα πάει μέχρι 6 ή 12 μήνες, άρα η δυναμική με την οποία θα μπούμε στις εκλογές είναι εξαιρετικά σημαντική», όπως είπε.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Γερουλάνος στάθηκε σε τρεις άξονες που θα πρέπει να γίνουν μέσα στο επόμενο δίμηνο. «Πρώτον, θα πρέπει να συνεδριάζουμε πολύ πιο συχνά. Έρχονται απίστευτα θέματα και στα εξωτερικά και στην οικονομία και στα κοινωνικά, τα οποία χρειάζονται άμεση απάντηση από το κόμμα. Αυτό έκανε συνήθως το Πολιτικό Συμβούλιο παλιότερα», δήλωσε και πρόσθεσε λέγοντας:

«Στη Βουλή όταν έρχεται νομοσχέδιο, βεβαίως συζητάμε, το ίδιο πρέπει να γίνεται και στο κόμμα. Η τελευταία συνεδρίαση της ΚΟΕΣ ήταν περίπου πριν 2,5 μήνες. Εντωμεταξύ σε αυτούς τους 2,5 μήνες έχει αλλάξει ο κόσμος. Είναι δευτερεύον το γιατί συμβαίνει αυτό, το θέμα είναι να συμβαίνει».

«Να νιώσουν οι πολίτες πως το ΠΑΣΟΚ είναι κόμμα που τους καλωσορίζει»

Παράλληλα, συνέχισε, πρέπει να ανοίξει μια σειρά θεμάτων ενόψει Συνεδρίου. «Μετά το Συνέδριο αυτό που σίγουρα θα συμβεί είναι ότι η ΝΔ στα προεκλογικά της θα βάλει θέματα μπροστά μας, τα οποία εμείς θα πρέπει να τα έχουμε κλείσει. Είναι τα θέματα της Συνταγματικής Αναθεώρησης, το Άρθρο 16, σχέσεις Κράτους-Εκκλησίας, νόμος περί ευθύνης υπουργών, εκλογικός νόμος. Σε αυτά όσα περισσότερα μπουν και συζητηθούν, τόσο το καλύτερο. Για αυτό το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι και κοινωνίας και πολιτικό».

«Αυτό που πρέπει να νιώσουν οι πολίτες είναι πως το ΠΑΣΟΚ είναι κόμμα που τους καλωσορίζει», σημείωσε κάνοντας λόγο για «έκρηξη δημοκρατίας με ηλεκτρονικό μητρώο και διάθεση να πούμε στον κόσμο να συμμετάσχει με οποιονδήποτε τρόπο».

Στην ερώτηση αν το κόμμα θα έχει τύχη εφόσον συνεχίσει έτσι, ο κ. Γερουλάνος απάντησε «αν θεωρούσα πως όλα πάνε καλά, δεν θα έκανα προτάσεις», ξεκαθαρίζοντας πως ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν αμφισβητείται από κανέναν αυτήν τη στιγμή. «Αυτό που λέμε είναι τι θα μπορούσε να γίνει καλύτερα», συμπλήρωσε.

«Για αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτήν την περίοδο να τα πούμε και να δείξουμε πως είμαστε ενωμένοι απέναντι στα μεγάλα προβλήματα. Οι τελευταίες μέρες έχουν δείξει ότι και μπορούμε να κάνουμε κριτική και να είμαστε ενωμένοι», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

