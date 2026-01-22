Επίσημη μορφή πήρε η σπουδαία μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο στον Παναθηναϊκό.

Οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν το super deal, με τον Αργεντινό ταλαντούχο εξτρέμ να υπογράφει για 4,5 έτη, μέχρι το καλοκαίρι του 2030.

Ο Αντίνο μάλιστα θα αγωνίζεται με το «10» στην πλάτη, το οποίο φορούσε μέχρι πρότινος ο Τετέ που πήρε μεταγραφή στην Γκρέμιο.

O Αντίνο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα πρότζεκτ του αργεντίνικου ποδοσφαίρου, με τον Παναθηναϊκό να καταφέρνει μετά από πολυήμερες διαπραγματεύσεις να αποσπάσει τη θετική απάντηση της Γοδόι Κρους. Έχει υπάρξει διεθνής με την εθνική νέων της Αργεντινής, ενώ πρέπει να σημειωθεί πως διαθέτει και ιταλικό διαβατήριο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Σαντίνο Αντίνο από τη Γοδόι Κρουζ της Αργεντινής! Ο 20χρονος Αργεντινός μεσοεπιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4,5 ετών και αποτελεί την πέμπτη χειμερινή μετεγγραφική προσθήκη στο ρόστερ.

Ο Σαντίνο Αντίνο γεννήθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2005 στη Βίλα Νουέβα της Αργεντινής. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική διαδρομή του σε ηλικία οκτώ ετών στην ακαδημία της Γοδόι Κρουζ. Στα 18 του έκανε επαγγελματικό ντεμπούτο στη Γοδόι Κρουζ και χρίστηκε διεθνής με την Κ20 της Αργεντινής, με την οποία έφτασε έως τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Κ20 του 2025.

Στον Παναθηναϊκό θα πάρει τη φανέλα με τον αριθμό 10!

Καλωσορίζουμε τον Σαντίνο στην οικογένεια του Παναθηναϊκού!

