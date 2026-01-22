Ο ΠτΔ της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης στο InsideEu

bluesky

Το podcast InsideEU, βρέθηκε στο Στρασβούργο και την έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με αφορμή την ολομέλεια του Ιανουαρίου. Μια ολομέλεια που είχε αρκετές ιδιαιτερότητες αλλά σήμανε και την έναρξη της Κυπριακής Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ε.Ε. Με αυτή την αφορμή, είχαμε την χαρά να μιλήσουμε τον ΠτΔ της Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη αναφορικά με τους στόχους και το πρόγραμμα της Προεδρίας.