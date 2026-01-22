Μοναδικό φαινόμενο στον Κένταυρο Ξάνθης: Ο ουρανός φωτίστηκε από το βόρειο σέλας

Της Βιβής Γκίκα

Μια εικόνα που δύσκολα χωρά ο νους «έπιασε» ο φωτογραφικός φακός στον Κένταυρο Ξάνθης. Πάνω από τα σπίτια του χωριού και τον σκοτεινό όγκο του βουνού, ο ουρανός φωτίστηκε από ένα σπάνιο φυσικό φαινόμενο: το βόρειο σέλας.

Στις φωτογραφίες που έστειλε ο Γιουξέλ Πετσενίκ, ο νυχτερινός ουρανός βάφεται με βαθιές κόκκινες και πορφυρές αποχρώσεις, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή αντίθεση με τα φώτα των σπιτιών και το σκοτεινό ανάγλυφο της περιοχής. Το φως απλώνεται σαν πέπλο πάνω από το χωριό, δίνοντας την αίσθηση ότι ο ουρανός κατεβαίνει χαμηλά, αγγίζοντας σχεδόν τις στέγες.

Το φαινόμενο, που συνήθως παρατηρείται στις χώρες του Βορρά, έκανε την εμφάνισή του και στη Θράκη, προκαλώντας δέος και έκπληξη σε όσους το αντιλήφθηκαν. Η κόκκινη λάμψη δεν ήταν στιγμιαία, παρέμεινε ορατή για αρκετή ώρα.

Ο Κένταυρος, ένα χωριό δεμένο με τη φύση και το βουνό, έγινε σημείο αναφοράς για ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Και ίσως το βόρειο σέλας εμφανίστηκε για να μας θυμίσει να σηκώνουμε το βλέμμα ψηλά.

