Επεισόδιο μεταξύ οδηγού απορριμματοφόρου και δύο επιβατών φορτηγού αυτοκινήτου σημειώθηκε, χθες το πρωί, στην οδό Αγνώστου Στρατιώτη, στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης.

Ο 54χρονος οδηγός του απορριμματοφόρου, δημοτικός υπάλληλος του δήμου Παύλου Μελά, κατέθεσε στην αστυνομία ότι δέχθηκε επίθεση με ξυλοδαρμό, με συνέπεια να ακολουθήσει η σύλληψη των δύο καταγγελλόμενων προσώπων.

Οι δύο συλληφθέντες (36 και 38 ετών) με τη σειρά τους κατήγγειλαν τον 54χρονο για εξύβριση και σωματικές βλάβες, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψη του δημοτικού υπαλλήλου.

Με προφορική εντολή εισαγγελέα, ο 54χρονος οδηγός του απορριμματοφόρου αφέθηκε ελεύθερος.

Γγια τους άλλους δύο ζητήθηκε η κράτησή τους και η εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας.

Η ανακοίνωση των δημοτικών αρχών

«Η βία δεν έχει καμία θέση στην κοινωνία μας. Ο δήμος στέκεται αυτονόητα στο πλευρό κάθε εργαζόμενου που επιτελεί το έργο του με ευθύνη και προσφορά προς τους συμπολίτες μας. Οι άνθρωποι της καθαριότητας εργάζονται καθημερινά σε δύσκολες συνθήκες και αξίζουν σεβασμό, όχι επιθέσεις», δηλώνει ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας του δήμου Παύλου Μελά, Παντελής Αδαμούδης.

«Εμπιστευόμαστε τις Αρχές για τη διερεύνηση του περιστατικού και καλούμε όλους σε ψυχραιμία, σεβασμό και τήρηση των κανόνων συμβίωσης στην πόλη μας», συμπληρώνει ο κ. Αδαμούδης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

