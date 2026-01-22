Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, η σειρά «ακολουθεί την Elle Woods (Λέξι Μάιντρι) στο λύκειο, καθώς μαθαίνουμε για τις εμπειρίες της ζωής που τη διαμόρφωσαν στην εμβληματική νεαρή γυναίκα που γνωρίσαμε και αγαπήσαμε στην πρώτη ταινία "Legally Blonde"»

Πίσω από τη δημιουργία του «Elle» βρίσκεται η Λόρα Κίτρελ

H ημερομηνία πρεμιέρας της prequel σειράς του «Legally Blonde», η οποία μάλιστα εξασφάλισε ήδη το «πράσινο φως» για δεύτερη σεζόν ανακοινώθηκε.

Η νέα σειρά, με τίτλο «Elle», θα είναι διαθέσιμη στο Prime Video την 1η Ιουλίου, ενώ τα γυρίσματα του δεύτερου κύκλου αναμένεται να ξεκινήσουν την άνοιξη.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, η σειρά «ακολουθεί την Elle Woods (Λέξι Μάιντρι) στο λύκειο, καθώς μαθαίνουμε για τις εμπειρίες της ζωής που τη διαμόρφωσαν στην εμβληματική νεαρή γυναίκα που γνωρίσαμε και αγαπήσαμε στην πρώτη ταινία "Legally Blonde"».

«Είκοσι πέντε χρόνια αφότου ο κόσμος γνώρισε για πρώτη φορά την Elle Woods, είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα το να μοιράζομαι την ιστορία του πώς έγινε η ακατανίκητη δύναμη που όλοι αγαπήσαμε» δήλωσε η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Legally Blonde» και εκτελεστική παραγωγός της σειράς, Ρις Γουίδερσπουν (Reese Witherspoon).

«Το να ανακαλύψω την Λέξι Μάιντρι και να τη βλέπω να μπαίνει στα υπέροχα παπούτσια της Elle είναι μια από τις πιο ευχάριστες εμπειρίες της καριέρας μου. Πιστεύω ότι τα θέματα της σειράς μας —η καλοσύνη, η αυθεντικότητα και η πίστη στον εαυτό σου— θα έχουν βαθιά απήχηση τόσο στους θαυμαστές των αρχικών ταινιών όσο και στο νέο κοινό...ανυπομονώ να μοιραστώ την πρώτη σεζόν με τους τηλεθεατές και να ξεκινήσουμε τα γυρίσματα για τη δεύτερη», πρόσθεσε.

Το καστ της σειράς περιλαμβάνει την Τζουν Ντάιαν Ράφαελ (June Diane Raphael) στο ρόλο της μητέρας της Elle, Eva και τον Τομ Έβερετ Σκοτ (Tom Everett Scott) ως ο πατέρα της, Wyatt.

Επίσης συμμετέχουν οι Γκαμπριέλ Πολικάνο (Gabrielle Policano), Τσάντλερ Κίνεϊ (Chandler Kinney), Τζέικομπ Μόσκοβιτς (Jacob Moskovitz) και Ζακ Λούκερ (Zac Looker).

Πίσω από τη δημιουργία του «Elle» βρίσκεται η Λόρα Κίτρελ (Laura Kittrell), η οποία έχει καθήκοντα showrunner και εκτελεστικής παραγωγού, πλαισιωμένη από την Κάρολαϊν Ντράις (Caroline Dries).

Την ομάδα των εκτελεστικών παραγωγών συμπληρώνουν οι Ρις Γουίδερσπουν, Λόρεν Νιούσταντερ (Lauren Neustadter), Μαρκ Πλατ (Marc Platt) και Αμάντα Μπράουν (Amanda Brown). Τη σκηνοθετική σφραγίδα των δύο πρώτων επεισοδίων έχει ο Τζέισον Μουρ (Jason Moore), ο οποίος συμμετέχει επίσης ως εκτελεστικός παραγωγός, όπως αναφέρει το Variety.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.