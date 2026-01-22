Θα έχει την τελευταία λέξη η Βικτόρια Μπέκαμ; - Το σόλο τραγούδι της σκαρφαλώνει στα charts…

Η Βικτόρια Μπέκαμ θα μπορούσε, έπειτα από περισσότερα από 20 χρόνια, να κατακτήσει για πρώτη φορά την κορυφή των charts ως σόλο καλλιτέχνιδα και μάλιστα σε μια από τις πιο δύσκολες προσωπικές στιγμές της ζωής της.

Λίγες μόλις ημέρες μετά τη δημοσίευση του μεγαλύτερου γιου της, Μπρούκλιν, στην οποία ξεκαθάριζε ότι δεν προτίθεται να συμφιλιωθεί με τους γονείς του, η Βικτόρια βλέπει απρόσμενα το παρελθόν της στη μουσική να επιστρέφει δυναμικά. Μια οργανωμένη καμπάνια στα social media έδωσε τεράστια ώθηση στο σόλο single της από το 2001, «Not Such An Innocent Girl», εκτοξεύοντάς το στα charts.



Το τραγούδι έφτασε στο νούμερο 1 του iTunes στην Ιρλανδία, ενώ το πρωί της Πέμπτης βρισκόταν στη δεύτερη θέση στο Ηνωμένο Βασίλειο, φέρνοντας τη Βικτόρια πιο κοντά από ποτέ σε μια ιστορική πρωτιά.

Η viral καμπάνια που «διορθώνει μια εθνική τραγωδία»

Οι θέσεις στα charts επηρεάστηκαν άμεσα από μια μαζική διαδικτυακή κινητοποίηση, με στόχο, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, να «διορθωθεί η εθνική τραγωδία» του γεγονότος ότι η Βικτόρια Μπέκαμ είναι η μόνη από το συγκρότημα Spice Girl που δεν έφτασε ποτέ στο νούμερο 1 ως σόλο καλλιτέχνιδα.

«Τίποτα δεν εκφράζει καλύτερα τη “βρετανική κουλτούρα” από το να αποφασίσουμε συλλογικά να στείλουμε την Posh στην κορυφή των charts, επειδή ο γιος της την ''έκαψε'' στο Instagram. Φανταστείτε τα πρόσωπά τους». Ο δημοφιλής λογαριασμός «Our_dream_house» πρόσθεσε: «Ας της δώσουμε το #1 για την ανατροπή της χρονιάς. Κατεβάστε το “Not Such An Innocent Girl”. Είναι εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης».

Η χαμένη σόλο καριέρα και η οικογενειακή ρήξη

Η Βικτόρια ήταν η τελευταία από τις Spice Girls που επιχείρησε σόλο καριέρα. Παρά τις τεράστιες διαφημιστικές καμπάνιες στις αρχές της δεκαετίας του 2000, δεν κατάφερε ποτέ να φτάσει την επιτυχία των υπόλοιπων μελών. Το «Not Such An Innocent Girl», αν και αποτέλεσε το επίσημο ντεμπούτο της, επισκιάστηκε από το παγκόσμιο hit της Kylie Minogue, «Can’t Get You Out Of My Head».

Η απογοήτευση από τη μουσική την οδήγησε τελικά στη μόδα, όπου έχτισε μια νέα, επιτυχημένη καριέρα. Η ίδια έχει αποκαλύψει στο παρελθόν ότι κατά την εποχή των Spice Girls οι παραγωγοί συχνά… έκλειναν το μικρόφωνό της επί σκηνής.

Σήμερα, όμως, η επαγγελματική αυτή «δικαίωση» έρχεται σε αντίθεση με την προσωπική της ζωή. Η Βικτόρια φέρεται να είναι «καταρρακωμένη» μετά τη σκληρή οικογενειακή διαμάχη με τον Μπρούκλιν και τη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ.

Παρότι εκείνος δήλωνε στο παρελθόν ότι ήταν «μαμάκιας», στη μακροσκελή δήλωσή του στόχευσε κυρίως τη μητέρα του, με σχόλια που -σύμφωνα με πηγές- την άφησαν «συντετριμμένη». Κι ενώ η οικογένεια Μπέκαμ περνά μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της, το κοινό φαίνεται αποφασισμένο να χαρίσει στη Βικτόρια μια καθυστερημένη αλλά συμβολική νίκη.

Will Victoria Beckham get the last laugh after all? Posh Spice's solo track shoots up the charts as social media campaign to get her to number one in 'plot twist of the year' gains momentum amid Brooklyn fallout https://t.co/18Q2qXvCHp — Daily Mail (@DailyMail) January 22, 2026

