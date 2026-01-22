Τις τραγικές τελευταίες στιγμές της 56χρονης που παρασύρθηκε από τον χείμαρρο στην Άνω Γλυφάδα και εγκλωβίστηκε κάτω από αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα τον τραγικό χαμό της, περιέγραψαν κάτοικοι της περιοχής.

Όλα έγιναν, σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες που είδαν τη φονική παράσυρσή της από τα μπαλκόνια των σπιτιών τους, λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ της Τετάρτης, όταν η 56χρονη επιστρέφοντας στο σπίτι από την εργασία της, προσπάθησε να διασχίσει κάθετα το δρόμο, στη συμβολή των οδών Κυρίλλου και Μεθοδίου και Κωνσταντίνου Παλαιολόγου.

Όπως περιέγραψαν στο ERTNews, ένας ορμητικός χείμαρρος με φερτά υλικά, μπάζα και πέτρες την παρέσυραν με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί κάτω από το όχημα που βρισκόταν και αυτό μέχρι τη μέση, μέσα στο νερό.

Η άτυχη γυναίκα «ενδεχομένως να χτυπήθηκε από κάποιο αντικείμενο, να έπεσε με το κεφάλι, να λιποθύμησε και να έχασε τις αισθήσεις της», αναφέρουν οι μαρτυρίες.

Μάλιστα, όπως δήλωσαν, η στάθμη του νερού την ώρα της τραγωδίας δεν ξεπερνούσε το μισό μέτρο, ωστόσο τόσο ο όγκος όσο και η ορμή των υδάτων τα οποία κατέβαιναν από το βουνό εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης, ήταν πολύ μεγάλη.





