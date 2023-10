Δράμα δίχως τέλος: Πάνω από 260.000 οι εκτοπισμένοι στη Λωρίδα της Γάζας σύμφωνα με τον ΟΗΕ Κόσμος 08:56, 11.10.2023 linkedin

Ξεπέρασαν τους 3.600 οι νεκροί - Οι βομβαρδισμοί κατέστρεψαν πάνω από 1.000 κτίρια, ενώ άλλα 560, που υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές, είναι πλέον αδύνατο να κατοικηθούν