Δεκατέσσερις Ταϊλανδοί υπήκοοι μεταξύ των ομήρων στη Γάζα - Η Δανία θα απομακρύνει τους πολίτες της Κόσμος 08:30, 11.10.2023 linkedin

Τουλάχιστον 20 Ταϊλανδοί πολίτες σκοτώθηκαν και 13 τραυματίσθηκαν κατά την επίθεση της Χαμάς - Περίπου 1.200 Δανοί πιστεύεται πως βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Ισραήλ και άλλοι 90 στα Παλαιστινιακά Εδάφη