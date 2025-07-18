Ο επικεφαλής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ αναφέρει ότι το γραφείο του έχει λάβει αξιόπιστες αναφορές που υποδεικνύουν εκτεταμένες παραβιάσεις και κακομεταχειρίσεις, συμπεριλαμβανομένων εκτελέσεων με συνοπτικές διαδικασίες και αυθαίρετων δολοφονιών, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης βίας στη νότια πόλη Σουέιντα, στη Συρία.

Μεταξύ των φερόμενων ως δραστών ήταν μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και άτομα που συνδέονται με την προσωρινή κυβέρνηση, καθώς και ένοπλοι Δρούζων και Βεδουίνων, δήλωσε ο Φόλκερ Τουρκ σε ανακοίνωσή του, όπως μεταδίδει το BBC.

«Αυτή η αιματοχυσία και η βία πρέπει να σταματήσουν», προειδοποίησε, προσθέτοντας ότι «οι υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτήσουν».

Σχεδόν 600 άνθρωποι αναφέρθηκαν ως νεκροί από τότε που ξέσπασαν στην επαρχία θρησκευτικές συγκρούσεις μεταξύ πολιτοφυλακών Δρούζων και Βεδουίνων την Κυριακή.

Η κυβέρνηση του προσωρινού προέδρου Άχμεντ αλ-Σαράα αντέδρασε αναπτύσσοντας τις δυνάμεις της στην πόλη Σουέιντα, όπου κυριαρχούν οι Δρούζοι, για πρώτη φορά από τότε που οι ισλαμιστές αντάρτες ανέτρεψαν τον πρόεδρο Μπασάρ αλ-Άσαντ τον Δεκέμβριο, τερματίζοντας 13 χρόνια εμφυλίου πολέμου.

Μια εύθραυστη εκεχειρία φαινόταν να τηρείται στη Σουέιντα την Παρασκευή, δύο ημέρες αφότου η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι είχε συμφωνήσει ότι ο στρατός θα αποσυρθεί και η ευθύνη για την ασφάλεια θα ανατεθεί σε θρησκευτικούς πρεσβυτέρους και σε ορισμένες τοπικές παρατάξεις.

Ωστόσο, οι μάχες κλιμακώθηκαν και οι κυβερνητικές δυνάμεις κατηγορήθηκαν από κατοίκους και ακτιβιστές ότι σκότωσαν Δρούζους πολίτες και πραγματοποίησαν εξωδικαστικές εκτελέσεις.

Σύμφωνα με τον Τουρκ, το γραφείο ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ έχει καταγράψει την παράνομη δολοφονία τουλάχιστον 13 ατόμων στις 15 Ιουλίου, όταν «ένοπλα άτομα που συνδέονται με τις προσωρινές αρχές άνοιξαν σκόπιμα πυρ σε μια οικογενειακή συγκέντρωση».

«Την ίδια ημέρα, φέρεται να εκτέλεσαν με συνοπτικές διαδικασίες έξι άνδρες κοντά στα σπίτια τους σε δύο ξεχωριστά περιστατικά», είπε.

Το γραφείο έχει επίσης καταγράψει τον δημόσιο εξευτελισμό ενός Δρούζου άνδρα, συμπεριλαμβανομένου του βίαιου ξυρίσματος του μουστακιού του, το οποίο αποτελεί σημαντικό πολιτιστικό σύμβολο για την κοινότητα των Δρούζων.

«Το γραφείο μου έχει λάβει αναφορές για Σύριους που ζουν με φόβο για τη ζωή τους και των αγαπημένων τους προσώπων», δήλωσε ο Türk. «Η ανάπτυξη κρατικών δυνάμεων ασφαλείας θα πρέπει να φέρει ασφάλεια και προστασία, όχι να επιτείνει τον φόβο και τη βία».

Το BBC επικοινώνησε με τη συριακή κυβέρνηση και τις δυνάμεις ασφαλείας σχετικά με ισχυρισμούς για συνοπτικές δολοφονίες και άλλες παραβιάσεις.

Σε τηλεοπτικό διάγγελμα νωρίς την Πέμπτη, ο αλ-Σαράα δεσμεύτηκε πως θα λογοδοτήσουν στους δράστες των εγκλημάτων και υποσχέθηκε να θέσει την προστασία των Δρούζων ως «προτεραιότητα».

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επίσης ότι οι αρχές και οι φυλές κατηγορούν «ομάδες εκτός νόμου» ότι διέπραξαν «σφαγές» Βεδουίνων μαχητών και πολιτών και άλλες παραβιάσεις.

Ο ύπατος επικεφαλής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα δήλωσε ότι πρέπει να υπάρξουν «ανεξάρτητες, άμεσες και διαφανείς έρευνες για όλες τις παραβιάσεις και οι υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτήσουν, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα».

«Είναι ζωτικής σημασίας να ληφθούν άμεσα μέτρα για να αποφευχθεί η επανάληψη τέτοιας βίας. Η εκδίκηση εκδίκηση δεν είναι η απάντηση», πρόσθεσε.

Ο Τουρκ εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με αναφορές για θύματα αμάχων που προέκυψαν από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Σουέιντα, την Νταράα και στο κέντρο της Δαμασκού, όπου επλήγησαν η έδρα του υπουργείου Άμυνας και μια τοποθεσία κοντά στο προεδρικό μέγαρο.

Το Ισραήλ δήλωσε ότι πραγματοποίησε τις επιδρομές για να σταματήσει τις κυβερνητικές δυνάμεις από το να επιτεθούν στους Δρούζους και να αναγκάσει τον στρατό να αποσυρθεί από την επαρχία Σουέιντα.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (SOHR) δήλωσε την Πέμπτη το βράδυ ότι είχε καταγράψει τη δολοφονία τουλάχιστον 594 ατόμων κατά τη διάρκεια των βιαίων συγκρούσεων.

Η ομάδα παρακολούθησης με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο ανέφερε ότι 300 μέλη της θρησκευτικής μειονότητας των Δρούζων σκοτώθηκαν, συμπεριλαμβανομένων 146 μαχητών και 154 πολιτών, 83 εκ των οποίων «εκτελέστηκαν με συνοπτικές διαδικασίες» από μέλη των δυνάμεων του υπουργείου Εσωτερικών και Άμυνας.

Τουλάχιστον 257 κυβερνητικοί υπάλληλοι και 18 Βεδουίνοι μαχητές σκοτώθηκαν επίσης, ενώ τρεις Βεδουίνοι πολίτες σκοτώθηκαν με συνοπτικές διαδικασίες από Δρούζους μαχητές, πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.