Εκπρόσωπος συριακού ΥΠΕΣ: Κυβερνητικές δυνάμεις δεν αναπτύσσονται στη Σουέιντα

Ο εκπρόσωπος του συριακού υπουργείου Εσωτερικών Νουρεντίν Αλ-Μπάμπα διέψευσε τις αναφορές ότι κυβερνητικές δυνάμεις αναπτύσσονται στην επαρχία Σουέιντα, όπως μετέδωσε σήμερα συριακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

Εκπρόσωπος του υπουργείου είχε δηλώσει νωρίτερα στο Reuters ότι συριακές δυνάμεις ασφαλείας ετοιμάζονται να αναπτυχθούν εκ νέου στην πόλη Σουέιντα, που κατοικούν κυρίως Δρούζοι, προκειμένου να αποκλιμακωθούν οι συγκρούσεις μεταξύ Δρούζων και φυλών Βεδουίνων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

