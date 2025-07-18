Στη χαλάρωση των κανόνων που αφορούν τη χορήγηση βίζας για τη μετακίνηση στη ζώνη Σένγκεν σε Τούρκους πολίτες προχωρά η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως δήλωσε ο πρέσβης του μπλοκ στην Άγκυρα την Παρασκευή.

Ο ίδιος, όπως μεταδίδει το Reuters, κάλεσε παράλληλα για άμεση επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων για την ελεύθερη μετακίνηση των Τούρκων, δηλαδή χωρίς τη χρήση βίζας.

Ο πρέσβης Τόμας Χανς Οσόφσκι δήλωσε ότι οι νέοι κανόνες θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των παραπόνων των Τούρκων για τις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες, αλλά προειδοποίησε ότι οι αλλαγές δεν είναι αρκετές ώστε να λυθούν οριστικά τα προβλήματα.

Εδώ και χρόνια, οι Τούρκοι διαμαρτύρονται για το σύστημα χορήγησης βίζας της ΕΕ. Η ΕΕ από τη μεριά της απαντά ότι οι διαδικασίες - τις οποίες διαχειρίζονται διαπιστευμένες υπηρεσίες έκδοσης θεωρήσεων - είναι αργές λόγω του μεγάλου αριθμού αιτήσεων, ενώ έχει επισημάνει ότι εξετάζει πιθανές λύσεις με την Άγκυρα.

«Θα είναι πολύ πιο εύκολο και πολύ πιο γρήγορο για τους Τούρκους πολίτες», δήλωσε ο Οσόφσκι σε δημοσιογράφους στην Άγκυρα, αναφερόμενος στη νέα απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που ισχύει από τις 15 Ιουλίου, η οποία απλοποιεί τη διαδικασία για τις βίζες πολλαπλών εισόδων για τους Τούρκους.

Οι Τούρκοι που έχουν προηγουμένως χρησιμοποιήσει ορθά τη βίζα τους θα είναι επιλέξιμοι για βίζα έξι μηνών ήδη από τη δεύτερη αίτησή τους, και στη συνέχεια για βίζες πολλαπλών εισόδων ενός έτους, τριών ετών και πέντε ετών.

Όπως σημειώνει το Reuters, η Τουρκία είναι υποψήφια για ένταξη στην ΕΕ από το 1999, αλλά η διαδικασία ένταξής της έχει παγώσει εδώ και χρόνια λόγω σειράς ζητήματα που κυμαίνονται από την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έως την οπισθοδρόμηση της δημοκρατίας.

Ο Οσσόφσκι πρόσθεσε ωστόσο ότι η ΕΕ απαιτείται να εξετάσει άμεσα το ενδεχόμενο παροχής του δικαιώματος μετακίνησης χωρίς βίζα στους Τούρκους πολίτες.

«Για κάθε άλλη υποψήφια χώρα ισχύουν τα ταξίδια χωρίς βίζα εκτός από την Τουρκία», ανέφερε και πρόσθεσε: «Επείγει να επανεκκινήσουμε αυτή τη διαδικασία για ταξίδια χωρίς βίζα στον χώρο Σένγκεν και στην ΕΕ», πρόσθεσε.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να επανεκκινήσει τις επίσημες διαπραγματεύσεις μετά το καλοκαίρι και να συνεργαστεί με την Άγκυρα για την εκπλήρωση των έξι υπολοίπων κριτηρίων που απαιτούνται από τον οδικό χάρτη για την απελευθέρωση των θεωρήσεων, πρόσθεσε ο ίδιος.

«Είμαστε έτοιμοι, η Επιτροπή είναι έτοιμη να συνεργαστεί στενά με τις τουρκικές αρχές», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Πηγή: skai.gr

