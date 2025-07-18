Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας συναντήθηκε με τον Πατριάρχη Αντιοχείας κ.κ. Ιωάννη Ι', στην Πατριαρχική έδρα, στο Μπαλαμάντ, στον Βόρειο Λίβανο, συνοδευόμενος από τον γενικό γραμματέα Θρησκευμάτων, Γιώργο Καλαντζή.

Με ανάρτηση στο Χ, ο κ. Δένδιας σημειώνει ότι συζήτησαν «για το ζήτημα της προστασίας των χριστιανικών πληθυσμών στην περιοχή και ιδιαίτερα στον Λίβανο και τη Συρία», ενώ υπογραμμίζει:

«Εξέφρασα τον αποτροπιασμό μου και τα πιο βαθιά μου συλλυπητήρια για τον θάνατο των Ελληνορθόδοξων πιστών στον Ιερό Ναό του Προφήτη Ηλία, αλλά και το ενδιαφέρον της Ελλάδας για το Πατριαρχείο και το ποίμνιό του, καθώς και για το πρόγραμμα ελληνομάθειας στο Πανεπιστήμιο Μπαλαμάντ, που ξεκίνησε κατά τη θητεία μου στο Υπουργείο Εξωτερικών».

Συζητήσαμε για το ζήτημα της προστασίας των χριστιανικών πληθυσμών στην περιοχή και… pic.twitter.com/MZsehGT1j1 — Nikos Dendias (@NikosDendias) July 18, 2025

