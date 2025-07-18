Γάζα: 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε νέα ισραηλινά πλήγματα

Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας στη Γάζα ανακοίνωσε ότι 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε πλήγματα του Ισραήλ στον παλαιστινιακό θύλακα που έχει καταστραφεί από 21 και πλέον μήνες πολέμου.

Πολεμικά αεροσκάφη διεξήγαγαν επιδρομές και το πυροβολικό εκτόξευσε οβίδες σε τομείς βόρεια της Χαν Γιούνις, μια πόλη στη νότια Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο της Πολιτικής Προστασίας Μοχαμάντ αλ-Μουγαγίρ, 10 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε δύο πλήγματα στην περιοχή της Χαν Γιούνις, το ένα σε σπίτι και το άλλο σε σκηνές με εκτοπισμένους.

Στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πλήγμα στην περιοχή της Τζαμπάλια αλ-Νάζλα, πρόσθεσε ο ίδιος.

Ερωτηθείς σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο ισραηλινός στρατός δεν έκανε άμεσα κάποιο σχόλιο.

Δεδομένων των περιορισμών που έχουν επιβληθεί στα μέσα ενημέρωσης από το Ισραήλ που πολιορκεί τη Λωρίδα της Γάζας και τις δυσκολίες πρόσβασης στο σημείο, το Γαλλικό Πρακτορείο σημειώνει ότι δεν είναι σε θέση να διασταυρώσει με ανεξάρτητο τρόπο τις αναφορές διαφόρων φορέων και οργανώσεων.

Ο πόλεμος στη Γάζα πυροδοτήθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2023 από την πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, που στοίχισε τη ζωή σε 1.219 ανθρώπους στην ισραηλινή πλευρά, κυρίως αμάχους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου με βάση επίσημα στοιχεία. Τουλάχιστον 58.667 Παλαιστίνιοι, κυρίως άμαχοι, έχουν σκοτωθεί στην ισραηλινή εκστρατεία που εξαπολύθηκε σε αντίποινα στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας της ελεγχόμενης από τη Χαμάς κυβέρνησης, που θεωρούνται αξιόπιστα από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.