Μαγνητικός τομογράφος «ρούφηξε» άνδρα που φορούσε χοντρή αλυσίδα

Με κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένας 61χρονος άνδρας στο Λονγκ Άιλαντ των ΗΠΑ, μετά από ατύχημα που είχε σε μαγνητικό τομογράφο.

Το αλλόκοτο περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Τετάρτης, όταν ο άνδρας μπήκε στην αίθουσα εξετάσεων της κλινικής Nassau Open MRI, φορώντας μια χοντρή μεταλλική αλυσίδα στον λαιμό του

Εκείνη την ώρα ο μαγνητικός τομογράφος λειτουργούσε με αποτέλεσμα το μηχάνημα να «ρουφήξει» βίαια τον άντρα.

Οι αρχές ανέφεραν ότι ο 61χρονος δεν είχε άδεια εισόδου στην αίθουσα απεικόνισης και υπέστη «ιατρικό επεισόδιο».

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε τοπικό νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται τραυματισμένος σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι τοπικές αρχές διενεργούν έρευνα για το ατύχημα.

