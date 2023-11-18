Συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας. Είκοσι έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν από πλήγμα κατά τριών κτιρίων με κατοικίες στην πόλη Χαν Γιούνες, στο κεντρικό τμήμα της Γάζας, δήλωσε ο διευθυντής του νοσοκομείου Νάσερ στην πόλη αυτή.

Το αεροπορικό αυτό πλήγμα, που έγινε στην συνοικία Χάμαντ, προκάλεσε επίσης τον σοβαρό τραυματισμό 23 ανθρώπων, διευκρίνισε ο ίδιος στο AFP.

Παράλληλα, σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο νοσοκομείο Αλ Γκούφα τη νύχτα σκοτώθηκε ο διευθυντής του νοσοκομείου καθώς επίσης και αρκετοί γιατροί τραυματίστηκαν.Το παλαιστινιακό πρακτορείο, επικαλούμενο πηγές, ανέφερε ότι ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν αεροπορική επιδρομή κατά του νοσοκομείου Αλ Γουάφα και του οίκου ευγηρίας στην περιοχή Αλ Ζάχρα.

Επεκτείνονται στο νότο οι ισραηλινές επιχειρήσεις

Οι επιχειρήσεις του Ισραήλ επεκτείνονται πλέον στη νότια Λωρίδα της Γάζας όπου δόθηκε εντολή εκκένωσης πόλεων, όπως και στη Δυτική Όχθη με ολονύχτιες επιδρομές στην Τζενίν.

Χθες, Παρασκευή ο υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι κατά την τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων υποστήριξε ότι ο στρατός θα πλήξει στόχους της Χαμάς «όπου και αν τους βρει» ακόμα και στη νότια Λωρίδα της Γάζα»

«Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε την επιχείρησή μας. Θα γίνει οπουδήποτε υπάρχει η Χαμάς, συμπεριλαμβανομένου και του νότου. Θα γίνει κατά τη στιγμή, τον τόπο και τις συνθήκες που θα είναι καλύτερες για τον στρατό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υγειονομική κρίση στη Γάζα

Την ίδια στιγμή, η υγειονομική κρίση στη Γάζα ολοένα και χειροτερεύει καθώς τα νοσοκομεία έχουν ξεμείνει από καύσιμα και οξυγόνο, ενώ το πόσιμο νερό και το φαγητό είναι λιγοστό.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) δήλωσε ότι ανησυχεί πολύ για την εξάπλωση ασθενειών στη Γάζα, καθώς οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί, που συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, έχουν αναγκάσει τον πληθυσμό να μετακινηθεί σε καταφύγια με ελάχιστες προμήθειες τροφίμων και πόσιμου νερού.

«Ανησυχούμε ιδιαιτέρως για την εξάπλωση ασθενειών όταν φθάσει η χειμερινή περίοδος», δήλωσε ο Ρίτσαρντ Πεέπερκορν, εκπρόσωπος του ΠΟΥ στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

Ο ίδιος ανέφερε ότι πάνω από 70.000 περιστατικά με οξείες λοιμώξεις του αναπνευστικού και πάνω από 44.000 περιπτώσεις διάρροιας έχουν καταγραφεί στον πυκνοκατοικημένο θύλακα, αριθμοί σημαντικά υψηλότεροι από τους αναμενόμενους.

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Υγείας της Χαμάς προειδοποιεί για άμεσο κίνδυνο λιμού. «Δεν έχουμε ούτε ηλεκτρικό ρεύμα, ούτε πόσιμο νερό ούτε τροφή. Χιλιάδες γυναίκες, παιδιά, άρρωστοι και τραυματίες κινδυνεύουν να πεθάνουν», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου, Άσραφ αλ Κίντρεχ.

Περιορισμένο το Διαδίκτυο, αποκαταστάθηκε η τηλεφωνική πρόσβαση στη Γάζα

Πάντως, η παράδοση 17.000 λίτρων καυσίμων στον παλαιστινιακό θύλακα για τις γεννήτριες της εταιρείας τηλεπικοινωνιών Paltel είχαν ως αποτέλεσμα οι υπηρεσίες τηλεφώνου και Διαδικτύου να λειτουργήσουν ξανά εν μέρει σε όλη τη Γάζα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.