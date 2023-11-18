Μεσανατολικό: Τουλάχιστον 26 νεκροί από αεροπορική επιδρομή στην πόλη Χαν Γιούνις

Τουλάχιστον 26 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή τα ξημερώματα του Σαββάτου στην πόλη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, μεταδίδει το Reuters επικαλούμενο το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων (WAFA). Τα περισσότερα θύματα είναι παιδιά, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Τις ίδιες πληροφορίες είχε μεταδώσει νωρίτερα το τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera, επικαλούμενο δημοσιογράφο του ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) δεν έχουν επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής τη συγκεκριμένη αναφορά.

Νωρίτερα, η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος είχε ανακοινώσει ότι τουλάχιστον πέντε Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν από ισραηλινό πλήγμα στον προσφυγικό καταυλισμό Μπαλάτα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

