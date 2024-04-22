Οι ΥΠΕΞ της ΕΕ συζητούν για την Ουκρανία και τις κυρώσεις στο Ιράν

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντώνται αργότερα σήμερα στην Ουκρανία για να συζητήσουν σχετικά με την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας και την επέκταση των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν.

Αναμένεται να γίνει επίσης συζήτηση σχετικά με τον πόλεμο στο Σουδάν, ωστόσο η προσοχή θα δοθεί στις συγκρούσεις στο ανατολικό και στο νότιο κατώφλι της ΕΕ, στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή.

Καθώς η Ρωσία έχει κλιμακώσει τις αεροπορικές επιδρομές εναντίον ουκρανικών ενεργειακών υποδομών και άλλων στόχων, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις πιέζονται να προμηθεύσουν με συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας το Κίεβο, όπως ιδίως τα αμερικανικής κατασκευής Patriot.

Το Κίεβο εξασφάλισε ώθηση το σαββατοκύριακο, καθώς η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε πακέτο χρηματοδότησης 60 και πλέον δισεκ. δολαρίων των ΗΠΑ.

Μολαταύτα, ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Τζουζέπ Μπορέλ και ο Γενικός Γραμματέας του NATO Γενς Στόλτενμπεργκ παροτρύνουν ευρωπαϊκές χώρες να εντείνουν τις δικές τους προσπάθειες για να προμηθεύσουν με όπλα την Ουκρανία, ιδίως συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Έπειτα από βιντεοδιάσκεψη των υπουργών Άμυνας του NATO με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Παρασκευή, ο ΓΓ του NATO δήλωσε πως αναμένει ανακοινώσεις σύντομα.

«Το NATO χαρτογράφησε τις υπάρχουσες δυνατότητες σε όλη τη συμμαχία και υπάρχουν συστήματα που μπορούν να διατεθούν στην Ουκρανία», επέμεινε ο Νορβηγός.

«Επιπλέον των Patriot, υπάρχουν και άλλα όπλα που μπορούν να προμηθεύσουν οι σύμμαχοι, συμπεριλαμβανομένου του (γαλλικού συστήματος) SAMP/T», πρόσθεσε.

Ως αυτό το στάδιο, η Γερμανία είναι η μόνη χώρα της ΕΕ που υποσχέθηκε να στείλει επιπλέον σύστημα Patriot στην Ουκρανία μετά τις εκκλήσεις του Κιέβου.

Στη σύνοδο των ΥΠΕΞ θα πάρουν επίσης μέρος οι ευρωπαίοι υπουργοί Άμυνας, καθώς και οι ουκρανοί ομόλογοί τους, προτού η προσοχή στραφεί στην κρίση στη Μέση Ανατολή, με έναυσμα την επίθεση της Χαμάς εναντίον του νότιου Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου.

Κυρώσεις

Θα επιδιωχθεί να κλειστεί συμφωνία για το πόσο μακριά θα πρέπει να φθάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης μετά την ιρανική επίθεση στο Ισραήλ το προπερασμένο σαββατοκύριακο.

Η ΕΕ έχει εφαρμόσει ήδη διάφορες κυρώσεις σε βάρος του Ιράν, επικαλούμενη την εξάπλωση όπλων μαζικής καταστροφής, παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προμήθεια UAVs στη Ρωσία.

Το ευρωπαϊκό συμβούλιο αποφάσισε την περασμένη εβδομάδα να επιβληθούν νέες κυρώσεις στην Ισλαμική Δημοκρατία. Πολλές χώρες της ΕΕ καλούν πιο συγκεκριμένα να διευρυνθεί το υφιστάμενο καθεστώς κυρώσεων, που σχετίζεται με τα drones, για να συμπεριλάβει τους πυραύλους και τις μεταβιβάσεις όπλων σε δυνάμεις προσκείμενες στην Τεχεράνη στη Μέση Ανατολή.

Τα κράτη μέλη συζητούν ειδικά το εάν και κατά πόσον πρέπει να επιβληθούν νέες κυρώσεις σχετιζόμενες με την παραγωγή πυραύλων, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Επιπλέον, κάποιες χώρες ασκούν πίεση η ΕΕ να βρει τρόπο να χαρακτηρίσει τους Φρουρούς της Επανάστασης, επίλεκτο σώμα του στρατού του Ιράν, τρομοκρατική οργάνωση.

Αξιωματούχοι όμως σημειώνουν πως δεν έχει ακόμη εξευρεθεί η νομική βάση για το βήμα αυτό και δεν είναι βέβαιοι πως θα υποστηριζόταν από όλα τα κράτη μέλη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

