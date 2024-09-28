Ένοπλοι άνδρες πυροβολούσαν στον αέρα και έκλεισαν ορισμένα καταστήματα σε περιοχές της Βηρυτού, την ώρα που οι υποστηρικτές της Χεζμπολάχ δήλωναν ότι έχουν υποστεί σοκ και δεν πιστεύουν ότι ο ηγέτης τους, ο Χασάν Νασράλα, είναι νεκρός.

Η σιιτική οργάνωση επιβεβαίωσε τον θάνατο του Νασράλα, με μια ανακοίνωση που εξέδωσε λίγες ώρες αφού ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι τον εξόντωσε, σε αεροπορική επιδρομή στην έδρα της Χεζμπολάχ, στα νότια προάστια της Βηρυτού, την Παρασκευή.

Ο θάνατος του Νασράλα θεωρείται καταστροφικό πλήγμα για τη Χεζμπολάχ, εν μέσω των συνεχιζόμενων ισραηλινών επιθέσεων. Ακόμη και μετά την επιβεβαίωση της είδησης, ορισμένοι υποστηρικτές της διατηρούσαν την ελπίδα ότι, με κάποιο τρόπο, ήταν ζωντανός.

«Θεέ μου, ελπίζω να μην είναι αλήθεια. Είναι καταστροφή αν είναι αλήθεια» είπε η Ζαχράα, μια νεαρή γυναίκα που είχε εκτοπιστεί κατά τη διάρκεια της νύχτας από το προπύργιο της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού.

«Μας καθοδηγούσε. Ήταν τα πάντα για εμάς. Ήμασταν κάτω από τα φτερά του», είπε στο Reuters τηλεφωνικά. Η Ζαχράα είπε ότι άλλοι εκτοπισμένοι γύρω της λιποθύμησαν ή άρχισαν να ουρλιάζουν όταν ειδοποιήθηκαν μέσω των κινητών τηλεφώνων τους για την ανακοίνωση που επιβεβαίωνε τον θάνατό του.

Ο Νασράλα, που ανέλαβε επικεφαλής της Χεζμπολάχ μετά τον θάνατο του προηγούμενου ηγέτη της, σε μια ισραηλινή επιχείρηση το 1992, ήταν γνωστός για τα τηλεοπτικά διαγγέλματά του, που τα παρακολουθούσαν με μεγάλη προσοχή τόσο οι υποστηρικτές όσο και οι αντίπαλοί του.

«Τον περιμένουμε ακόμη να βγει στην τηλεόραση στις 5 το απόγευμα και να μας πει ότι όλα είναι εντάξει, ότι μπορούμε να γυρίσουμε στο σπίτι», είπε η Ζαχράα.

Σε ορισμένες συνοικίες της Βηρυτού, ένοπλοι άνδρες μπήκαν σε καταστήματα και είπαν στους ιδιοκτήτες να τα κλείσουν, σύμφωνα με μαρτυρίες. Δεν είναι προς το παρόν σαφές σε ποια φατρία ανήκαν αυτοί οι άνδρες.

Πυροβολισμοί ακούστηκαν επίσης στη συνοικία Χάμρα, στη δυτική Βηρυτό, καθώς το πλήθος που θρηνούσε τον Νασράλα άρχισε να πυροβολεί στον αέρα. «Για σένα, Νασράλα», ήταν το σύνθημα που φώναζαν οι συγκεντρωμένοι, σύμφωνα με τους κατοίκους. Τέτοιοι είδους πυροβολισμοί στον αέρα είναι σύνηθες φαινόμενο στη Μέση Ανατολή, είτε σε γιορτές, είτε σε θρήνους.

Παρόμοιες συγκεντρώσεις και πορείες έγιναν και στα νότια προάστια της Βηρυτού, σύμφωνα με το κανάλι Al Manar, την τηλεόραση της Χεζμπολάχ.

Ο στρατός του Λιβάνου ενίσχυσε τα μέτρα ασφαλείας σε όλη την πόλη, αφού ήδη από την Παρασκευή είχε αποκλείσει, για προληπτικούς λόγους, την πρεσβεία των ΗΠΑ που βρίσκεται στη βόρεια Βηρυτό.

Μια πηγή προσκείμενη στις υπηρεσίες ασφαλείας είπε ότι οι αρχές προετοιμάζονται για ενδεχόμενες εντάσεις μεταξύ διαφορετικών θρησκευτικών δογμάτων.

Το κανάλι Al Manar έπαιζε στίχους από το Κοράνι, σε ένδειξη θρήνου για τον δολοφονημένο ηγέτη της οργάνωσης. Μια ανταποκρίτρια του καναλιού MTV Lebanon, που τηρεί σταθερά γραμμή κατά της Χεζμπολάχ, εξέφρασε τα συλλυπητήριά της, σε ζωντανή μετάδοση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.