Η Γερμανία ανακοίνωσε σήμερα ότι θα περιορίσει στο απολύτως αναγκαίο το προσωπικό των διπλωματικών αποστολών της στο Ισραήλ, τον Λίβανο και τη Δυτική Όχθη, ενώ οι οικογένειες των υπαλλήλων θα φύγουν από την περιοχή.
Το υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι συγκάλεσε την επιτροπή αντιμετώπισης κρίσεων μετά τη δολοφονία του ηγέτη της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα για να συζητήσει την «πολύ τεταμένη κατάσταση στον Λίβανο και την περιοχή» μετά τα τελευταία πλήγματα. Αποφασίστηκε οι οικογένειες των υπαλλήλων των πρεσβειών στη Βηρυτό, τη Ραμάλα και το Τελ Αβίβ να φύγουν και να πάνε σε «ασφαλές μέρος» στην περιοχή ή να επιστρέψουν στη Γερμανία.
Θα μειωθεί επίσης ο αριθμός των υπαλλήλων που θα παραμείνουν στις πρεσβείες, φροντίζοντας όμως να παραμείνουν ανοιχτές και να είναι σε θέση να επιτελούν το σύνολο του έργου τους.
Το Βερολίνο έχει ήδη προειδοποιήσει τους Γερμανούς πολίτες για τον κίνδυνο που μπορεί να διατρέξουν εάν ταξιδέψουν στο Ισραήλ, τον Λίβανο και τα Παλαιστινιακά Εδάφη.
