Παρουσιάστρια ειδήσεων του λιβανέζικου τηλεοπτικού σταθμού Al-Mayadeen, ξεσπά σε κλάματα τη στιγμή που ανακοινώνει ότι ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα είναι νεκρός από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς.
Η παρουσιάστρια καθώς λέει την είδηση δεν μπορεί να να συγκρατήσει τα δάκρυά της.
A News Anchor on the Hezbollah-Affiliated Lebanese Media Network, Al-Mayadeen, seen Crying following the announcement that Hezbollah Secretary-General, Hassan Nasrallah was Killed yesterday by an Israeli Airstrike. pic.twitter.com/Umxh5N711C— OSINTdefender (@sentdefender) September 28, 2024
Στο μεταξύ, πενθήμερο πένθος στο Ιράν κήρυξε ο ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, για τον θάνατο του ηγέτη της λιβανέζικης οργάνωσης Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα.
