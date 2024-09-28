Παρουσιάστρια ειδήσεων του λιβανέζικου τηλεοπτικού σταθμού Al-Mayadeen, ξεσπά σε κλάματα τη στιγμή που ανακοινώνει ότι ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα είναι νεκρός από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Η παρουσιάστρια καθώς λέει την είδηση δεν μπορεί να να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

A News Anchor on the Hezbollah-Affiliated Lebanese Media Network, Al-Mayadeen, seen Crying following the announcement that Hezbollah Secretary-General, Hassan Nasrallah was Killed yesterday by an Israeli Airstrike. pic.twitter.com/Umxh5N711C — OSINTdefender (@sentdefender) September 28, 2024

Στο μεταξύ, πενθήμερο πένθος στο Ιράν κήρυξε ο ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, για τον θάνατο του ηγέτη της λιβανέζικης οργάνωσης Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.