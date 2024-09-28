Λογαριασμός
Παρουσιάστρια λιβανέζικου τηλεοπτικού σταθμού ανακοινώνει κλαίγοντας ότι ο Νασράλα είναι νεκρός - Βίντεο

Η παρουσιάστρια καθώς λέει την είδηση δεν μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της 

Παρουσιάστρια ειδήσεων του λιβανέζικου τηλεοπτικού σταθμού Al-Mayadeen, ξεσπά σε κλάματα τη στιγμή που ανακοινώνει ότι ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα είναι νεκρός από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Η παρουσιάστρια καθώς λέει την είδηση δεν μπορεί να να συγκρατήσει τα δάκρυά της. 

 Στο μεταξύ, πενθήμερο πένθος στο Ιράν κήρυξε ο ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, για τον θάνατο του ηγέτη της λιβανέζικης οργάνωσης Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα.

