Η κυβέρνηση του Λιβάνου κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος για τον θάνατο του ηγέτη της Χεζμπολάχ από ισραηλινό πλήγμα στα νότια προάστια της Βηρυτού, το προπύργιο της οργάνωσης.

«Μετά το μαρτύριο του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, ο οποίος μπαίνει στον κατάλογο των ανθρώπων που σκοτώθηκαν από την ύπουλη ισραηλινή επίθεση στον Λίβανο, κηρύσσεται επίσημο πένθος» από τις 30 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 2 Οκτωβρίου, ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός Νατζίμπ Μικάτι δηλώσε νωρίτερα ότι η χώρα του είναι αντιμέτωπη με την απειλή κινδύνου.

Ο Μικάτι συγκάλεσε κατεπείγουσα συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου αμέσως μετά την επιστροφή του από τη Νέα Υόρκη, όπου συμμετείχε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και ανακοίνωσε ότι όλες οι δημόσιες υπηρεσίες θα είναι κλειστές την Δευτέρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

