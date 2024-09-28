Διεθνής ανησυχία επικρατεί στο ενδεχόμενο γενίκευσης της σύρραξης στην Μέση Ανατολή, μετά τον θάνατο του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, από Ισραηλινό χτύπημα στην Βυρητό. Την ίδια ώρα, στο πεδίο κλιμακώνονται οι εχθροπραξίες, μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ. Η διεθνής κοινότητα περιμένοντας την απάντηση του Ιράν κρατά την ανάσα της. Η εξόντωση Νασράλα κατά τους αναλυτές πρόκειται για κλιμάκωση με απρόβλεπτες συνέπειες.

Παράλληλα, η εξουδετέρωση Νασράλα αφήνει ακέφαλη την Χεζμπολάχ, ρίχνοντας λάδι στη φωτιά της έντασης στο μέτωπο Ισραήλ - Ιράν. Η Τεχεράνη εκπέμπει "σήμα" κλιμάκωσης, στέλνοντας στρατεύματα σε Λίβανο και Συρία, με τον ανώτατο πνευματικό ηγέτη της χώρας να εξαπολύει απειλές κατά του Ισραήλ.

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, σκοτώθηκε από ισραηλινό πλήγμα κοντά στη Βηρυτό, όπως ανακοίνωσε σήμερα το φιλοϊρανικό κίνημα, ένα πολύ σκληρό χτύπημα που σπρώχνει τον Λίβανο και τη Μέση Ανατολή προς το άγνωστο, σημειώνει το AFP.

Ο θάνατος του Χασάν Νασράλα, που θεωρείτο ο πιο ισχυρός άνδρας στον Λίβανο, κινδυνεύει να κλονίσει το κόμμα του, να αποσταθεροποιήσει τη χώρα και αποτελεί μεγάλη νίκη του Ισραήλ απέναντι στο Ιράν και στους συμμάχους του στην περιοχή.

"Ο Σάγεντ Χασάν Νασράλα ενώθηκε με τους μάρτυρες συντρόφους του (...) την πορεία των οποίων σχεδόν επί τριάντα χρόνια", ανέφερε σε ανακοίνωση η Χεζμπολάχ, ο πιο στενός σύμμαχος του Ιράν, ορκισμένου εχθρού του Ισραήλ.

Η ανακοίνωση ανέφερε πως ο γενικός γραμματέας της ισχυρής ένοπλης οργάνωσης σκοτώθηκε μαζί με άλλα μέλη της "σε ύπουλη σιονιστική επιδρομή στα νότια προάστια της Βηρυτού".

Ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή που εξαπέλυσε χθες, Παρασκευή, το Ισραήλ στο τέλος του απογεύματος στα νότια προάστια της Βηρυτού, όπου ο ισραηλινός στρατός είπε πως έθεσε στο στόχαστρο το αρχηγείο της ισλαμιστικής οργάνωσης.

"Ο Χασάν Νασράλα είναι νεκρός", δήλωσε νωρίτερα εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, ο Ναντάβ Σοσάνι, στο X.

Επικεφαλής της Χεζμπολάχ από το 1992, ο 64χρονος Χασάν Νασράλα, ήταν ένας πιστός σιίτης που αποτελούσε αντικείμενο πραγματικής λατρείας στη σιιτική κοινότητα του Λιβάνου Ο τόπος κατοικίας του εδώ και χρόνια ήταν απόρρητο μυστικό, ενώ σπανίως εμφανιζόταν δημόσια.

"Το μήνυμα είναι απλό: όποιον απειλεί τους πολίτες του Ισραήλ, ξέρουμε πως να τον φθάσουμε", προειδοποίησε ο αρχηγός του ισραηλινού γενικού επιτελείου, ο στρατηγός Χερτσί Χαλεβί.

Ο στρατός δήλωσε στη συνέχεια πως η "πλειονότητα" των υψηλόβαθμων στελεχών της Χεζμπολάχ έχουν "εξοντωθεί" σε ισραηλινές επιχειρήσεις τους τελευταίους μήνες.

Σκοτώθηκε και ο διοικητής του μετώπου

Πηγή προσκείμενη στη Χεζμπολάχ ανακοίνωσε σήμερα τον θάνατο του διοικητή του μετώπου με το Ισραήλ στον νότιο Λίβανο, Αλί Καράκι, στο ισραηλινό πλήγμα που κόστισε επίσης τη ζωή στον ηγέτη του φιλοϊρανικού κινήματος, Χασάν Νασράλα.

Ο Αλί Καράκι, που είχε επιζήσει ενός πλήγματος που τον είχε στοχοθετήσει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, "σκοτώθηκε κατά το ισραηλινό πλήγμα μαζί με τον Χασάν Νασράλα", ανέφερε η πηγή.

Νεκρός και ο αναπληρωτής διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης

Σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna, ο Αμπάς Νιφορουσάν, ένας από τους αναπληρωτές διοικητές των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, σκοτώθηκε επίσης κατά το ισραηλινό πλήγμα.

Εκπρόσωπος των IDF: O θάνατος του Νασράλα «κάνει τον κόσμο ένα πιο ασφαλές μέρος»

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε σήμερα πως "η εξόντωση" του ηγέτη της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, Χασάν Νασράλα, κάνει τον κόσμο "πιο ασφαλή" και επέμεινε στο ότι συνεχίζει να εξοντώνει άλλους ηγέτες του ένοπλου ισλαμιστικού κινήματος.

"Ο Νασράλα ήταν ένας από τους μεγαλύτερους εχθρούς όλων των εποχών του κράτους του Ισραήλ (...) Η εξόντωσή του κάνει τον κόσμο πιο ασφαλή", δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού, ο υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι, σε συνέντευξη Τύπου που αναμεταδόθηκε τηλεοπτικά, την επομένη του πλήγματος που κόστισε τη ζωή στον ηγέτη της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού.

«Δεν έχει τελειώσει, η Χεζμπολάχ έχει περισσότερες δυνατότητες», πρόσθεσε ο Χαγκάρι, σημειώνοντας ότι μαχητικά αεροσκάφη χτυπούν αυτή τη στιγμή την οργάνωση σε όλο τον Λίβανο.

Ο Χαγκαρί δήλωσε επίσης πως το αρχηγείο της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό όπου σκοτώθηκε ο ηγέτης της Χεζμπολάχ σε ισραηλινό πλήγμα ήταν ένας νόμιμος στρατιωτικός στόχος.

Σε ξεχωριστή δήλωση, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ απευθύνθηκε στον λαό του Λιβάνου λέγοντας: "Δεν είμαστε σε πόλεμο εναντίον σας. Είναι καιρός για αλλαγή".

"Στους εχθρούς μας, λέω: Είμαστε δυνατοί και αποφασισμένοι", πρόσθεσε.

Από την πλευρά της, η διοίκηση εσωτερικού μετώπου του ισραηλινού στρατού (παθητική άμυνα) ανακοίνωσε νέα μέτρα ασφαλείας για το κεντρικό Ισραήλ, απαγορεύοντας τις συγκεντρώσεις άνω των χιλίων ατόμων, ιδιαίτερα στο Τελ Αβίβ και τις γύρω περιοχές, όπου δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώνονται κάθε Σάββατο εδώ και μήνες για να διαδηλώσουν κατά της κυβέρνησης.

Ο εκπρόσωπος των IDF δήλωσε νωρίτερα: «Ο Νασράλα ήταν ένας από τους ισχυρότερους τρομοκράτες στον κόσμο. Ήταν μια πραγματική απειλή, με το αίμα χιλιάδων ανθρώπων στα χέρια του».

«Ο Χασάν Νασράλα δεν θα μπορεί πλέον να τρομοκρατεί τον κόσμο» αναφέρεται στη σχετική, λιτή ανακοίνωση των IDF.

Επιβεβαίωσε η Χεζμπολάχ

Από την πλευρά της, λίγο αργότερα η Χεζμπολάχ επιβεβαίωσε ότι ο ηγέτης της σκοτώθηκε και υποσχέθηκε να συνεχίσει τη μάχη εναντίον του Ισραήλ «σε υποστήριξη της Γάζας και της Παλαιστίνης, και σε υπεράσπιση του Λιβάνου και του ακλόνητου και αξιοσέβαστου λαού του»

«Ο Σάγεντ Χασάν Νασράλα ενώθηκε με τους μάρτυρες συντρόφους του, των οποίων οδήγησε το βήμα σχεδόν επί τριάντα χρόνια», ανέφερε σε μια ανακοίνωση η φιλοϊρανική οργάνωση.

Το τηλεοπτικό κανάλι της οργάνωσης, AL-MANAR, ξεκίνησε αμέσως μετά να μεταδίδει προσευχές και στίχους από το κοράνι.

Η οργάνωση πλέον είναι ακέφαλη καθώς έχει εξοντωθεί όλη η ηγεσία της.

Συλλυπητήρια από Χαμάς

Η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς ανέφερε σε μια ανακοίνωση ότι θρηνεί τον θάνατο του ηγέτη της Χεζμπολάχ Σάγεντ Χασάν Νασράλα, τον οποίο ανακοίνωσε σήμερα η Χεζμπολάχ.

Από χθες μέχρι και την τωρινή επίσημη ανακοίνωση του Ισραήλ υπήρχε ένα θρίλερ σχετικά με την τύχη του ηγέτη της Χεζμπολάχ, καθώς ο θάνατός δεν επιβεβαιωνόταν επισήμως από τους IDF.

Την ίδια ώρα υπάρχουν πληροφορίες από ισραηλινά μέσα ότι και η κόρη του, Ζεϊνάμπ Νασράλα σκοτώθηκε στην επίθεση της Βηρυτού, αν και δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση από τη Χεζμπολάχ ή τις λιβανικές αρχές.

Τι δείχνει η επίθεση εναντίον του Νασράλα

Η επίθεση εναντίον του Νασράλα "ήταν πολύ πολύπλοκη. Αυτό δείχνει όχι μόνο τις τεράστιες τεχνολογικές δυνατότητες αλλά και σε ποιο σημείο το Ισραήλ κατάφερε να εισχωρήσει στη Χεζμπολάχ", εκτιμά ο Τζέιμς Ντόρσεϊ, ερευνητής στο Ινστιτούτο Μέσης Ανατολής του εθνικού Πανεπιστημίου της Σιγκαπούρης.

"Υπάρχει ακόμη δρόμος να διανυθεί", δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού, Ναντάβ Σοσάνι εκτιμώντας σε "δεκάδες χιλιάδες ρουκέτες" το οπλοστάσιο του κινήματος και λέγοντας πως η Χεζμπολάχ εξακολουθεί να έχει "την ικανότητα να εκτοξεύει πολλά πυρά ταυτόχρονα" στο Ισραήλ.

Το πλήγμα στα νότια προάστια της Βηρυτού κατέστρεψε δεκάδες κτήρια σύμφωνα με φωτογράφο του AFP και ώθησε στη φυγή χιλιάδες κατοίκους, εκ των οποίων μερικές οικογένειες κοιμήθηκαν στον δρόμο. Σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό των αρχών του Λιβάνου, τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν.

Πολλές ώρες μετά το πλήγμα, στήλες καπνού υψώνονταν ακόμη από τα συντρίμμια.

Με χρηματοδότηση και εξοπλισμό από το Ιράν, η Χεζμπολάχ ιδρύθηκε το 1982 με πρωτοβουλία των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού του Ιράν.

Χωρίς να αναφέρει το όνομα του Χασάν Νασράλα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλι Χαμενεΐ, δήλωσε: "η σφαγή ανυπεράσπιστων ανθρώπων στον Λίβανο" "απέδειξε την κοντόφθαλμη και ανόητη πολιτική των ηγετών του καθεστώτος-σφετεριστή".

Ο προκάτοχος του Χασάν Νασράλα, ο Αμπάς Μουσάουι, δολοφονήθηκε τον Φεβρουάριο του 1992 από ισραηλινή επιδρομή στην αυτοκινητοπομπή του στον νότιο Λίβανο. Η σύζυγος του και ένας από τους γιους του σκοτώθηκαν επίσης.

Το μήνυμα για το Ισραήλ είναι απλό, το υπογράμμισε και χθες από την έδρα των Ηνωμένων Εθνών και ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου στέλνοντας σαφές μήνυμα στην Τεχεράνη: «Δεν υπάρχει ούτε ένα μέρος στο Ιράν στο οποίο το μακρύ χέρι του Ισραήλ δεν μπορεί να φτάσει και αυτό ισχύει για ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.»

Η Ουάσιγκτον αμήχανη επισημαίνει ότι δεν γνώριζε τίποτε εκ των προτέρων

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν γνώριζαν ή συμμετείχαν στην επιχείρηση των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν

Η Χεζμπολάχ εξαπολύει επΊθεση με ρουκέτες και οι σειρήνες συναγερμού σημαίνουν στη Σαφέντ και σε άλλες κοντινές πόλεις στο βόρειο Ισραήλ.

Στην αντεπίθεση η Χεζμπολάχ - Νέο ισραηλινό σφυροκόπημα στον Λίβανο

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ σφυροκοπά τον νότο και τα ανατολικά του Λιβάνου όλη τη νύχτα. Για τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις η εξόντωση Νασράλα δεν φέρνει το τέλος των επιχειρήσεων τους.

Παρά τα πλήγματα που εξαπολύει το Ισραήλ, το οποίο βομβαρδίζει αδιάκοπα τα προπύργια της Χεζμπολάχ, η οργάνωση ανακοίνωσε σήμερα ότι εκτόξευσε ρουκέτες στο βόρειο Ισραήλ. Ωστόσο συχνά η μεγάλη πλειονότητα των ρουκετών αναχαιτίζονται.

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι βομβάρδισε το βόρειο Ισραήλ με ρουκέτες Fadi-1 το κιμπούτς Κάμπρι στο βόρειο Ισραήλ, σε απάντηση στις "βάρβαρες" επιθέσεις του Ισραήλ "σε πόλεις, χωριά και αμάχους" στον Λίβανο, σύμφωνα με ανακοίνωσή της.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η αεράμυνα του Ισραήλ φαίνεται ότι λειτούργησε, με το μεγαλύτερο μέρος των ρουκετών να έχουν καταρριφθεί.

Την περασμένη Δευτέρα, ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε εκστρατεία σφοδρών και φονικών βομβαρδισμών εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, έπειτα από διασυνοριακές ανταλλαγές πυρών με τη λιβανέζικη οργάνωση.

Η Χεζμπολάχ άνοιξε μέτωπο εναντίον του Ισραήλ με την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, που ξέσπασε μετά την επίθεση μαχητών της συμμάχου της, παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

Το Ισραήλ λέει ότι δρα για να σταματήσει τα πυρά της Χεζμπολάχ προς το βόρειο τμήμα του, που συνορεύει με τον νότιο Λίβανο, και να επιτρέψει με αυτό τον τρόπο την επιστροφή δεκάδων χιλιάδων κατοίκων που αναγκάστηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους.

Σήμερα ο ισραηλινός στρατός δήλωσε πως εξαπέλυσε πλήγματα "σε 140 στόχους της Χεζμπολάχ" από χθες βράδυ, και είπε πως σκότωσε έναν από τους διοικητές της σε αεροπορική επιδρομή στον νότιο Λίβανο.

Ένα νέο ισραηλινό πλήγμα στοχοποίησε επίσης τα νότια προάστια της Βηρυτού με αποτέλεσμα να χτυπηθεί ένα κτήριο, σύμφωνα με πηγή ασφαλείας.

Νεκροί τουλάχιστον 700 άνθρωποι

Από τη Δευτέρα, οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 700 ανθρώπων, στην πλειονότητά τους αμάχων σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Μέσα σε έναν χρόνο, ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν σκοτωθεί υπερβαίνει τους 1.500, απολογισμός που είναι μεγαλύτερος εκείνου των 33 ημερών πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ το 2006.

Χάος και καστασροφή στον Λίβανο

Στον Λίβανο, ανάμεσα στα χαλάσματα και μέσα στη μέση του δρόμου το χάος και η καταστροφή απλώνονται σε κάθε γωνιά της Βηρυτού που πλέον θυμίζει τη Γάζα με κρατήρες στη θέση των ισοπεδωμένων πια πολυόροφων κτιρίων

Η Μέση Ανατολή όμως δεν μοιάζει να γλιτώνει από τη μοίρα της και μετρά αντίστροφα για έναν ολοκληρωτικό πόλεμο που θα φέρει την καταστροφή.

