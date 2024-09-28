Το Ισραήλ εξαπέλυσε το φονικό πλήγμα εναντίον του ηγέτη της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα αφού έμαθε ότι επρόκειτο να συναντηθεί με υψηλόβαθμους διοικητές του κινήματός του, στο υπόγειο αρχηγείο του στη νότια Βηρυτό, ανέφερε σήμερα ο ισραηλινός στρατός.

Ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, αντισμήναρχος Ναντάβ Σοσάνι είπε ότι η επιχείρηση, την οποία ο στρατός αποκαλεί «Νέα Τάξη», έγινε την Παρασκευή, ενώ ο Νασράλα συναντούσε ανώτερα στελέχη της οργάνωσής του για να σχεδιάσουν νέες επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ.

«Είχαμε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, μια ευκαιρία, μια επιχειρησιακή ευκαιρία που μας επέτρεψε να πραγματοποιήσουμε αυτήν την επίθεση», είπε στους δημοσιογράφους.

Το ραδιόφωνο του στρατού μετέδωσε, επικαλούμενο τον επικεφαλής της μοίρας της Πολεμικής Αεροπορίας που ανέλαβε την επιχείρηση ότι στους πιλότους δόθηκαν πληροφορίες για τον στόχο λίγο πριν απογειωθούν.

«Οι πιλότοι δεν γνώριζαν ποιος ήταν ο στόχος τις ημέρες που σχεδιαζόταν» το πλήγμα, είπε ο αξιωματικός αυτός, που κατονομάστηκε μόνο ως «αντισμήναρχος Μ». Έμαθαν τον στόχο λίγες ώρες πριν ξεκινήσουν και κατάλαβαν πού πήγαιναν, πρόσθεσε.

Ο Σοσάνι αρνήθηκε να σχολιάσει τις εικασίες ότι για το πλήγμα ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκαν βαριές βόμβες Mark 84 αμερικανικής κατασκευής. Ο ταξίαρχος Αμισάι Λεβίν, ο διοικητής της αεροπορικής βάσης Χατζερίμ, είπε στους δημοσιογράφους ότι «δεκάδες» πυρομαχικά έπληξαν τον στόχο μέσα σε δευτερόλεπτα.

Ο Άλι Καράκι, ο επικεφαλής των δυνάμεων της Χεζμπολάχ στο νότιο μέτωπο, τον οποίο προσπάθησε να εξοντώσει το Ισραήλ στις αρχές της εβδομάδας, σκοτώθηκε επίσης στο πλήγμα αυτό, είπε ο Σοσάνι.

«Συγκεντρώναμε πληροφορίες για τον Νασράλα εδώ και μερικά χρόνια. Επί δεκαετίες συλλέγαμε πληροφορίες, καταλαβαίνοντας ότι κάποια στιγμή θα προσπαθούσε να ξεκινήσει έναν πόλεμο. Είχαμε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο και πραγματοποιήσαμε το πλήγμα», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Πηγή: Skai.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ

