Της Αθηνάς Παπακώστα

Ήταν η μεγαλύτερη επίθεση των Ουκρανών τόσο βαθιά στη ρωσική επικράτεια. Έφερε την κωδική ονομασία «Ιστός της Αράχνης» και κατέστρεψε 40 ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη σε τέσσερις διαφορετικές ρωσικές βάσεις: στο Ντιαγκίλεβο της επαρχίας Ριαζάν, στο Ιβάνοβο της ομώνυμης περιφέρειας, στο Ολένιεγκορσκ της περιφέρειας Μουρμάνσκ στον αρκτικό κύκλο, αλλά και για πρώτη φορά σε απόσταση 5.500 χιλιομέτρων από τα ρωσο-ουκρανικά σύνορα, στη βάση Μπελάγια, στο Ιρκούτσκ της Σιβηρίας.

Όπως εξήγησε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χρησιμοποιήθηκαν 117 μη επανδρωμένα αεροσκάφη τα οποία έπληξαν το 34% των αεροσκαφών που μεταφέρουν πυραύλους Κρουζ.

Σύμφωνα με πηγές, το πρώτο κύμα ντρόουν στάλθηκε στη ρωσική επικράτεια ακολουθούμενο από κινητά ξύλινα κοντέινερ. Μόλις έφτασαν σε ρωσικό έδαφος, τα ντρόουν «κρύφτηκαν» σε αυτά τα κοντέινερ, που πλέον είχαν τοποθετηθεί σε φορτηγά, που οδηγήθηκαν σε τουλάχιστον τέσσερις διαφορετικές τοποθεσίες, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά μεταξύ τους.

😄 Planned demilitarization: Russia suddenly loses 40 strategic bombers



Ukrainian media report that 40 strategic bombers have been destroyed.



Russia’s Defense Ministry is keeping quiet — as usual. Probably still counting what’s left.



🛩 Quick summary:

— In Ryazan, drones… pic.twitter.com/x81ShzBsOM — NEXTA (@nexta_tv) June 1, 2025

Τη στιγμή της επίθεσης, τα κοντέινερ άνοιξαν με τηλεχειρισμό, επιτρέποντας στα ντρόουν να απογειωθούν σχεδόν ταυτόχρονα και να χτυπήσουν αεροπορικές βάσεις καταστρέφοντας ανάμεσά τους και στρατηγικά βομβαρδιστικά Τουπόλεφ.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας συνεχάρη τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU), Βασίλ Μαλιούκ «για το απολύτως λαμπρό αποτέλεσμα» της συντονισμένης και πρωτοφανούς επιχείρησης που προετοιμάζονταν για περισσότερο από ενάμιση χρόνο, υπογραμμίζοντας πως όσοι εμπλέκονταν σε αυτή απομακρύνθηκαν από το ρωσικό έδαφος προτού ξεκινήσει αλλά και πως ένα από τα σημεία απ’ όπου είχε προετοιμαστεί η επίθεση, βρισκόταν «ακριβώς δίπλα από το γραφείο» των ρωσικών υπηρεσιών ασφαλείας (FSB)».

Σύμφωνα με την SBU η επιχείρηση «Ιστός της Αράχνης» αναμένεται να στοιχίσει στη Ρωσία επτά δισεκατομμύρια δολάρια και εάν κάτι τέτοιο επιβεβαιωθεί τότε θα πρόκειται για την πιο καταστροφική επίθεση των Ουκρανών με μη επανδρωμένα αεροσκάφη από την έναρξη του πολέμου.

Ήδη οι Ουκρανοί συγκρίνουν την επιχείρηση με άλλες στρατιωτικές τους επιτυχίες από την έναρξη του πολέμου, όπως τη βύθιση της ναυαρχίδας του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας, Moskva αλλά και τον βομβαρδισμό της γέφυρας του Κερτς που συνδέει τη Ρωσία με την Κριμαία και αποτέλεσε χτύπημα στο γόητρο του Ρώσου προέδρου, Πούτιν.

Από την πλευρά της η Μόσχα επιβεβαίωσε τα χτυπήματα.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας κάνει λόγο για «τρομοκρατική επίθεση» σε πέντε και όχι σε τέσσερις περιοχές, όπως είχε ανακοινώσει η SBU, προσθέτοντας και τη βάση στο Αμουρ, σημειώνοντας πως αρκετά αεροσκάφη τυλίχθηκαν στις φλόγες, ενώ δεν αναφέρθηκαν θύματα με τις πρώτες συλλήψεις ατόμων που συμμετείχαν στην επιχείρηση να είναι γεγονός.

Νωρίτερα, χθες, Κυριακή η Μόσχα έκανε λόγο για εκρήξεις που οδήγησαν δύο γέφυρες στο Κουρσκ και το Μπριάνσκ να καταρρεύσουν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Κατά συνέπεια, τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώνονται, δεκάδες τραυματίζονται και δύο αμαξοστοιχίες εκτροχιάστηκαν. Μολονότι μέχρι στιγμής κανείς δεν έχει αναλάβει την ευθύνη, οι ρωσικές αρχές ερευνούν τα δύο περιστατικά ως «πράξεις τρομοκρατίας», σύμφωνα με κρατικά Μέσα Ενημέρωσης της Ρωσίας.

Την ίδια στιγμή, το Κίεβο ανακοίνωσε πως οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εκτόξευσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας 472 μη επανδρωμένα αεροσκάφη – τα περισσότερα από την έναρξη του πολέμου, ενώ οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι τουλάχιστον 12 Ουκρανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 60 τραυματίστηκαν μετά από πυραυλικό χτύπημα σε στρατιωτική μονάδα εκπαίδευσης.

Κι όσο η ένταση στο πεδίο κορυφώνεται, σήμερα στην Κωνσταντινούπολη είναι προγραμματισμένη η διεξαγωγή του νέου, δεύτερου γύρου συνομιλιών ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία. Της ουκρανικής αντιπροσωπείας θα ηγείται εκ νέου ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Ρουστέμ Ουμέροφ με τη Ρωσία να στέλνει επίσης την ίδια διαπραγματευτική ομάδα με επικεφαλής τον Βλαντιμίρ Μεντίνσκι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.