Ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους η στρατηγική της κυβέρνησης να ενισχύσει τη μετεγκατάσταση κατοίκων της πρωτεύουσας στην περιφέρεια δεν απέδωσε, είναι η έλλειψη πληροφόρησης.

Έθετε σε ισχύ κάποιο πρόγραμμα ή έδινε κάποιο επίδομα σε όσους θα έφευγαν από την πρωτεύουσα για κάποια πόλη ή οικισμό της περιφέρειας χωρίς να τους παρέχει καμιά πληροφορία για το τι θα βρουν εκεί που θα πάνε. Είναι σαν να στέλνεις στη μάχη στρατεύματα χωρίς όπλα. Μοιραία θα αποτύχεις.

Ευτυχώς η κυβέρνηση φαίνεται ότι κατάλαβε την εγγενή αδυναμία των προσπαθειών της και στήνει μια πύλη πληροφόρησης ώστε να βοηθά όσους είναι στη διαδικασία λήψης μιας τόσο σοβαρής απόφασης όπως είναι η αλλαγή τόπου κατοικίας.

Πριν λοιπόν κάποιος λάβει την απόφαση της μετεγκατάστασης, θα μπορεί να μπει στην ψηφιακή εφαρμογή και να δει τι ακριβώς τον …περιμένει στον τόπο τον οποίο σκέφτεται να πάει. Τι υποδομές υπάρχουν και σε τι κατάσταση είναι, πώς είναι η αγορά εργασίας με τις κενές θέσεις που υπάρχουν και τη ζήτηση επαγγελμάτων. Θα μπορεί να δει για παράδειγμα τις δομές υγείας που λειτουργούν, αν υπάρχουν δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας, αν καλύπτεται η περιοχή από κινητές μονάδες και ποιο είναι το επίπεδο πρόσβασης σε νοσοκομειακές υπηρεσίες. Έτσι θα μπορεί να λάβει την απόφαση ζωής απόλυτα πληροφορημένος και έχοντας γλιτώσει κόπο και χρόνο γιατί μέχρι τώρα η …συλλογή τέτοιων πληροφοριών απαιτούσε προσωπικές επαφές αφού δεν υπάρχει κεντρική βάση δεδομένων και η εικόνα που σχημάτιζε ήταν στην καλύτερη περίπτωση αποσπασματική.

Η σχετική πλατφόρμα αποτέλεσε μέρος της παρουσίασης των πρωτοβουλιών της κυβέρνησης για το 2026 από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, τον υπουργό Επικρατείας, Άκη Σκέρτσο, και τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάση Κοντογεώργη, στο πλαίσιο ενημέρωσης για το κυβερνητικό έργο, με έμφαση στη μετάβαση από τον κεντρικό σχεδιασμό στην πρακτική εφαρμογή πολιτικών για την περιφέρεια.

Η νέα πλατφόρμα εντάσσεται στην Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη με ορίζοντα το 2035 και λειτουργεί συμπληρωματικά με τα 50 Τοπικά Σχέδια Ανάπτυξης – ένα για κάθε περιφερειακή ενότητα της χώρας – τα οποία ολοκληρώνονται σταδιακά έως το 2026 και αναρτώνται στο erga.gov.gr, ώστε οι πολίτες να μπορούν να παρακολουθούν την πρόοδο και την υλοποίησή τους.

Στην ίδια κατεύθυνση λειτουργεί και το ολικό λίφτινγκ στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης για την ενίσχυση της περιφέρειας στο οποίο προχωρά το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής

Το πρόγραμμα προέβλεπε στην αρχική του μορφή, ενίσχυση 10.000 ευρώ στα νοικοκυριά που θα αποφάσιζαν να μετεγκατασταθούν στους δήμους Σουφλίου, Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας στον νομό Έβρου.

Πλέον επεκτείνεται σε 6 ακόμη νομούς:

Δράμα

Πέλλα

Σέρρες

Κιλκίς

Φλώρινα

Καστοριά

Επιπλέον, στο πρόγραμμα πλέον θα μπορούν να συμμετέχουν και τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, κι εφόσον επιλέγουν μετάθεση σε αυτούς τους νομούς να μπορούν να ενισχύονται.

Μια ακόμη αλλαγή είναι ότι στο πρόγραμμα θα μπορούν να συμμετέχουν και φοιτητές που τελειώνουν τις σπουδές τους στις περιοχές αυτές και θέλουν να παραμείνουν.



Η μετεγκατάσταση στην περιφέρεια υποστηρίζεται παράλληλα από ένα ευρύτερο πακέτο παρεμβάσεων που επηρεάζουν άμεσα το κόστος ζωής και τη δυνατότητα εγκατάστασης.

Σε αυτό περιλαμβάνονται:

η σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία σε περισσότερες από 12.000 μικρές κοινότητες,

για την πρώτη κατοικία σε περισσότερες από 12.000 μικρές κοινότητες, η διατήρηση του μειωμένου νησιωτικού ΦΠΑ ,

, προγράμματα ανακαίνισης παλαιών κατοικιών με ειδική μέριμνα για ορεινές και νησιωτικές περιοχές,

με ειδική μέριμνα για ορεινές και νησιωτικές περιοχές, η αξιοποίηση δημοτικών και κρατικών κτηρίων για τη στέγαση δημοσίων υπαλλήλων , καθώς και

, καθώς και η επιστροφή δύο ενοικίων τον χρόνο για ιατρονοσηλευτικό και εκπαιδευτικό προσωπικό εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης.

