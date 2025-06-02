Τα ασφυκτικά επίπεδα ελέγχου που ασκεί η κυβέρνηση του Κιμ Γιονγκ Ουν στον λαό της Βόρειας Κορέα αποκαλύπτονται από ένα κινητό που κατάφερε να βγάλει λαθραία από τη χώρα η Daily NK, ένας οργανισμός μέσων ενημέρωσης με έδρα τη Σεούλ.

Το smartphone, το οποίο εξωτερικά δε φαίνεται να διαφέρει από μια κανονική συσκευή, τραβούσε κρυφά ένα στιγμιότυπο οθόνης κάθε πέντε λεπτά, αποθηκεύοντας τις εικόνες σε έναν μυστικό φάκελο στον οποίο ο χρήστης δεν είχε πρόσβαση.

Έτσι οι αρχές της Βόρειας Κορέας γνώριζαν λεπτομερώς τις κινήσεις του χρήστη του κινητού στη συσκευή του.

The BBC got hold of a phone smuggled out of North Korea, exposing the regime’s tight grip on speech. Even the phone’s autocorrect is controlled — typing “South Korea” automatically changes to “Puppet State.” pic.twitter.com/7xrCDOYrjE — Open Source Intel (@Osint613) May 31, 2025

Επίσης, σύμφωνα με έρευνα του BBC, εξέδιδε προειδοποιήσεις στους χρήστες σχετικά με τη χρήση νοτιοκορεατικών αργκό και διόρθωνε αυτόματα τη λέξη «Νότια Κορέα» ώστε να διαβάζεται «κράτος-μαριονέτα».

Για παράδειγμα, όταν ο χρήστης προσπαθούσε να πληκτρολογήσει τη λέξη "oppa", που σημαίνει μεγαλύτερος αδερφός στα κορεατικά, αλλά πλέον σημαίνει «φίλος» στη νοτιοκορεατική αργκό, το τηλέφωνο τη διόρθωνε αυτόματα στην πιο φιλική προς τους κομμουνιστές λέξη «σύντροφος».

Από το 2023, με εντολή του Κιμ Γιονγκ Ουν, η χρήση νοτιοκορεατικών φράσεων ή η ομιλία με νοτιοκορεατική προφορά θεωρούνται «κρατικό έγκλημα»

«Τα smartphones αποτελούν πλέον αναπόσπαστο μέρος του τρόπου με τον οποίο η Βόρεια Κορέα προσπαθεί να κατηχήσει τους υπηκόους της», δήλωσε στο BBC ο Martyn Williams, ανώτερος συνεργάτης στο Stimson Center με έδρα την Ουάσινγκτον και ειδικός στη βορειοκορεατική τεχνολογία.



Πηγή: skai.gr

