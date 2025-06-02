Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κινητό από τη Βόρεια Κορέα αποκαλύπτει το καθεστώς Big Brother στη χώρα - Πώς ο Κιμ ελέγχει τον λαό (βίντεο)

Αυτόματη προειδοποίηση όταν πληκτρολογείς απαγορευμένη λέξη και κρυφά «στιγμιότυπα οθόνης» κάθε πέντε λεπτά

βορεια κορεα κινητο

Τα ασφυκτικά επίπεδα ελέγχου που ασκεί η κυβέρνηση του Κιμ Γιονγκ Ουν στον λαό της Βόρειας Κορέα αποκαλύπτονται από ένα κινητό που κατάφερε να βγάλει λαθραία από τη χώρα η Daily NK, ένας οργανισμός μέσων ενημέρωσης με έδρα τη Σεούλ.

Το smartphone, το οποίο εξωτερικά δε φαίνεται να διαφέρει από μια κανονική συσκευή, τραβούσε κρυφά ένα στιγμιότυπο οθόνης κάθε πέντε λεπτά, αποθηκεύοντας τις εικόνες σε έναν μυστικό φάκελο στον οποίο ο χρήστης δεν είχε πρόσβαση.

Έτσι οι αρχές της Βόρειας Κορέας γνώριζαν λεπτομερώς τις κινήσεις του χρήστη του κινητού στη συσκευή του. 

Επίσης, σύμφωνα με έρευνα του BBC,  εξέδιδε προειδοποιήσεις στους χρήστες σχετικά με τη χρήση νοτιοκορεατικών αργκό και διόρθωνε αυτόματα τη λέξη «Νότια Κορέα» ώστε να διαβάζεται «κράτος-μαριονέτα».

Για παράδειγμα, όταν ο χρήστης προσπαθούσε να πληκτρολογήσει τη λέξη "oppa", που σημαίνει μεγαλύτερος αδερφός στα κορεατικά, αλλά πλέον σημαίνει «φίλος» στη νοτιοκορεατική αργκό, το τηλέφωνο τη διόρθωνε αυτόματα στην πιο φιλική προς τους κομμουνιστές λέξη «σύντροφος».

Από το 2023, με εντολή του Κιμ Γιονγκ Ουν,  η χρήση νοτιοκορεατικών φράσεων ή η ομιλία με νοτιοκορεατική προφορά θεωρούνται «κρατικό έγκλημα»

«Τα smartphones αποτελούν πλέον αναπόσπαστο μέρος του τρόπου με τον οποίο η Βόρεια Κορέα προσπαθεί να κατηχήσει τους υπηκόους  της», δήλωσε στο BBC ο Martyn Williams, ανώτερος συνεργάτης στο Stimson Center με έδρα την Ουάσινγκτον και ειδικός στη βορειοκορεατική τεχνολογία. 
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Βόρεια Κορέα Κιμ Γιονγκ Ουν
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark