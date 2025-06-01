Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξήρε την Κυριακή τα «λαμπρά» αποτελέσματα, όπως ανέφερε, της ουκρανικής επίθεσης με drones που πραγματοποίησαν οι υπηρεσίες ασφαλείας (SBU) κατά στρατιωτικών αεροδρομίων στη Ρωσία και φέρει την κωδική ονομασία «Ιστός της Αράχνης».

«Ένα απολύτως λαμπρό αποτέλεσμα. Και ένα αποτέλεσμα που παράχθηκε από την Ουκρανία ανεξάρτητα», έγραψε ο Ζελένσκι στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, σημειώνοντας ότι η επιχείρηση χρειάστηκε περισσότερο από ενάμιση χρόνο για να προετοιμαστεί.

«Πρόκειται για την επιχείρησή μας με τη μεγαλύτερη εμβέλεια» τόνισε, προσθέτοντας ότι οι πράκτορες που συμμετείχαν στην προετοιμασία της επίθεσης «βγήκαν από το ρωσικό έδαφος εγκαίρως.»

Λίγο αργότερα σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι 117 drones χρησιμοποιήθηκαν για να επιτεθούν στις ρωσικές βάσεις.

«Συνολικά, 117 μη επανδρωμένα αεροσκάφη χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο αυτής της επιχείρησης. Και εργάστηκε αντίστοιχος αριθμός χειριστών μη επανδρωμένων αεροσκαφών» τόνισε, προσθέτοντας ότι ένα από τα μέρη απ' όπου είχε προετοιμαστεί η επίθεση, στη Ρωσία, βρισκόταν «ακριβώς δίπλα στο γραφείο» των ρωσικών υπηρεσιών ασφαλείας (FSB).»

«Η Ρωσία είχε πολύ απτές απώλειες, και δικαιολογημένα», πρόσθεσε.

Όπως διευκρίνισε, «φυσικά, δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν όλα σε αυτή τη φάση, αλλά πρόκειται για ουκρανικές ενέργειες που αναμφίβολα θα γραφτούν στα βιβλία της Ιστορίας».

«Η Ουκρανία υπερασπίζεται τον εαυτό της, και δικαίως – κάνουμε τα πάντα για να νιώσει η Ρωσία την ανάγκη να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο. Η Ρωσία ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο, η Ρωσία πρέπει να τον τερματίσει. Δόξα στην Ουκρανία!», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του.

Head of the Security Service of Ukraine Vasyl Maliuk delivered a report regarding today’s operation. An absolutely brilliant result. A result achieved solely by Ukraine. One year, six months, and nine days from the start of planning to effective execution. Our most long-range… pic.twitter.com/oN41NFYyfw — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 1, 2025

Ζημιές 7 δισ. δολαρίων

Οι ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας (SBU) επιβεβαίωσαν σήμερα ότι η ευρείας κλίμακας επίθεση κατά στρατιωτικών αεροδρομίων στη Ρωσία προκάλεσε ζημιές στη ρωσική αεροπορία ύψους 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Επτά δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ: αυτό είναι το εκτιμώμενο κόστος για την εχθρική στρατηγική αεροπορία, η οποία επλήγη σήμερα μετά την ειδική επιχείρηση "Ιστός Αράχνης" που πραγματοποιήθηκε από τις SBU», έγραψαν οι υπηρεσίες αυτές στο Telegram, προσθέτοντας ότι έπληξαν το 34% των αεροσκαφών που μεταφέρουν στρατηγικούς πυραύλους κρουζ.

Ο Λευκός Οίκος δεν είχε ενημερωθεί

Την ίδια ώρα, αξιωματούχος της ουκρανικής κυβέρνησης δήλωσε στο Reuters ότι η Ουκρανία δεν ειδοποίησε εκ των προτέρων τις Ηνωμένες Πολιτείες για τις επιθέσεις με drones που διεξήχθησαν σε 4 ρωσικές αεροπορικές βάσεις.

Η Ουκρανία διεξήγαγε σήμερα «ειδική επιχείρηση ευρείας κλίμακας» με drones κατά τεσσάρων στρατιωτικών ρωσικών αεροδρομίων, έως τη Σιβηρία, εκ των οποίων ορισμένα απέχουν χιλιάδες χιλιόμετρα από το μέτωπο, σύμφωνα με πηγή των ουκρανικών υπηρεσιών ασφαλείας (SBU).

Περίπου 41 αεροσκάφη που χρησιμοποιήθηκαν για να «βομβαρδίσουν τις ουκρανικές πόλεις» επλήγησαν, δήλωσε η πηγή, επικαλούμενη κυρίως στρατηγικά βομβαρδιστικά Tu-95 και Tu-22 και ραντάρ A-50.

Οι ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών δημοσίευσαν βίντεο που φέρεται να δείχνει τη βάση του Μπελάγια, στο οποίο διακρίνονται αρκετά αεροσκάφη που φλέγονται, με σύννεφα μαύρου καπνού να έχουν σχηματιστεί πάνω από αυτά.

Inspiring news!



This day will forever go down in modern world history, because today Ukraine did the unthinkable, destroying a significant portion of the russian federation's strategic aviation. pic.twitter.com/6tR219G9xm — Ukraine Front Line (@EuromaidanPR) June 1, 2025

Αυτή φέρεται να είναι η πρώτη ουκρανική επίθεση που διεξάγεται τόσο μακριά από το μέτωπο.

Η Ουκρανία στέλνει τακτικά drones στη Ρωσία ως απάντηση στις αεροπορικές επιθέσεις κατά του εδάφους της, αλλά αυτή τη φορά φαίνεται να χρησιμοποίησε έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο.

Επιβεβαίωσε την επίθεση η Ρωσία

Το ρωσικό υπουργείο δήλωσε ότι οι drones εκτοξεύτηκαν από μέρη που βρίσκονται σε «κοντινή απόσταση από τα αεροδρόμια».

Το ρωσικό Yπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι η Ουκρανία εξαπέλυσε την Κυριακή επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη με στόχο ρωσικά στρατιωτικά αεροδρόμια σε πέντε περιοχές, με αποτέλεσμα «μερικά αεροσκάφη να πάρουν φωτιά».

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν στις περιοχές Μουρμάνσκ, Ιρκούτσκ, Ιβάνοβο, Ριαζάν και Αμούρ. Η αεράμυνα απέκρουσε τις επιθέσεις σε όλες τις περιοχές εκτός από δύο – το Μουρμάνσκ και το Ιρκούτσκ, ανέφερε το Υπουργείο, όπως αναφέρει το Reuters.

«Στις περιοχές Μουρμάνσκ και Ιρκούτσκ, η εκτόξευση μη επανδρωμένων αεροσκαφών FPV από περιοχή σε κοντινή απόσταση από αεροδρόμια είχε ως αποτέλεσμα να πάρουν φωτιά μερικά αεροσκάφη», ανέφερε το Υπουργείο.

Οι πυρκαγιές κατασβέστηκαν και δεν αναφέρθηκαν θύματα. Ορισμένα άτομα που συμμετείχαν στις επιθέσεις συνελήφθησαν, δήλωσε το Υπουργείο.

Επιχείρηση «Ιστός Αράχνης»: Πώς στήθηκε το σφυροκόπημα των Ουκρανών

Σύμφωνα με πηγές από την Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) που επικαλείται το BBC, η επιχείρηση φέρει την κωδική ονομασία «Ιστός της Αράχνης» και σχεδιάστηκε με μυστικότητα για ενάμιση χρόνο, υπό την άμεση εποπτεία του ίδιου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Μάλιστα, ο επικεφαλής του γραφείου του Ζελένσκι, Αντρέι Γερμάκ, έκανε μια φαινομενικά σχετική αναφορά στην τεράστια επιχείρηση με drones της χώρας του. Ο Γερμάκ δημοσίευσε την Κυριακή ένα emoji με έναν ιστό αράχνης τόσο στο κανάλι του στο Telegram όσο και στο X, σε μια φαινομενική αναφορά στο όνομα της επίθεσης.

🕸️ — Andriy Yermak (@AndriyYermak) June 1, 2025

Drones μέσα σε ξύλινα κοντέινερ

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, το πρώτο κύμα από drones τύπου FPV στάλθηκε στη ρωσική επικράτεια ακολουθούμενο από κινητά ξύλινα κοντέινερ. Μόλις έφτασαν στο ρωσικό έδαφος, έκρυψαν τα drones σε αυτά τα κοντέινερ τα οποία είχαν τοποθετηθεί σε φορτηγά.

Κατά τη στιγμή της επίθεσης, τα κοντέινερ άνοιξαν με τηλεχειρισμό, επιτρέποντας στα drones να απογειωθούν και να χτυπήσουν τις κοντινές αεροπορικές βάσεις. Βίντεο που κυκλοφορεί σε ουκρανικά μέσα δείχνει drones να ξεπροβάλλουν από την οροφή ενός τέτοιου κοντέινερ.

Δείτε βίντεο:

BREAKING:



New video shows Ukrainian drone swarms emerging out of trucks & attacking Russia’s fleet of strategic bombers



4 air bases deep inside Russia were struck in a coordinated attack with up to 40 planes destroyed, including A-50 (AEW&C) & Tu-95 & Tu-22 long-range bombers pic.twitter.com/FKAheeIMVK — Visegrád 24 (@visegrad24) June 1, 2025

Σε μια άλλη εξέλιξη, ο διοικητής των χερσαίων δυνάμεων της Ουκρανίας, υποστράτηγος Μιχάιλο Ντραπάτι, υπέβαλε την παραίτησή του. Η απόφασή του ήρθε λίγες ώρες μετά από ρωσική επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο σε στρατόπεδο εκπαίδευσης του ουκρανικού στρατού, κατά την οποία σκοτώθηκαν 12 στρατιώτες.

There are also reports of a fire at the Belaya airbase in the Irkutsk region.



TU-95 bombers and TU-22M3 bombers are also based there. pic.twitter.com/0qTvpJtbsg — Greyskull (@FreudGreyskull) June 1, 2025

🔥The show goes on! Powerful explosion reported in Severomorsk — home to Russia’s nuclear submarine fleet 🔥The show goes on! Powerful explosion reported in Severomorsk — home to Russia’s nuclear submarine fleet



Local sources report a strong blast in Severomorsk, one of the key cities for the Russian Navy, where nuclear-armed submarines are maintained and based. pic.twitter.com/F2sUC4LVnu — NEXTA (@nexta_tv) June 1, 2025

Ανακρίνεται οδηγός ενός φορτηγού που πιστεύεται ότι εμπλέκεται στην επίθεση

Το ρωσικό κρατικό μέσο ενημέρωσης TΑSS ανέφερε ότι ο οδηγός ενός φορτηγού που πιστεύεται ότι εμπλέκεται στην επίθεση με drone θα ανακριθεί από την αστυνομία.

Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία της επιτέθηκε το βράδυ με 472 drones

Παράλληλα, η Ουκρανία δήλωσε σήμερα ότι η επικράτειά της τέθηκε στο στόχαστρο 472 ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) στη διάρκεια της νύχτας, ένας αριθμός-ρεκόρ αφότου ξεκίνησε η ρωσική εισβολή, παραμονή των νέων διαπραγματεύσεων που αναμένεται να διεξαχθούν με τη Μόσχα στην Κωνσταντινούπολη.

Η Ρωσία εξαπέλυσε 472 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και επτά πυραύλους, ανέφερε η Πολεμική Αεροπορία, λέγοντας πως εξουδετέρωσε 385 από αυτά. Ο εκπρόσωπος της ΠΑ επιβεβαίωσε στη συνέχεια στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ήταν η μεγαλύτερη επίθεση ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022.

Ποιους στέλνει ο Ζελένσκι στην Κωνσταντινούπολη

Την ίδια ώρα, συνεχίζεται το διπλωματικό παρασκήνιο.

Η αντιπροσωπεία της Ουκρανίας που θα μετάσχει στον δεύτερο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών με τη Ρωσία αύριο, στην Κωνσταντινούπολη, θα περιλαμβάνει τον υπουργό Άμυνας, τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών και αρκετούς στρατιωτικούς και αξιωματούχους των μυστικών υπηρεσιών, σύμφωνα με εκτελεστικό διάταγμα του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι που δημοσιεύτηκε σήμερα.

Έπειτα από ημέρες αβεβαιότητας σχετικά με το εάν η Ουκρανία θα συμμετάσχει ή όχι, ο πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε ότι ο υπουργός Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ θα συνομιλήσει με Ρώσους αξιωματούχους στον δεύτερο γύρο των απευθείας ειρηνευτικών συνομιλιών στην Κωνσταντινούπολη τη Δευτέρα.

Αναχώρησε η ρωσική αντιπροσωπεία

Παράλληλα, το απόγευμα της Κυριακής έγινε γνωστό ότι για την Κωνσταντινούπολη αναχώρησε η ρωσική αντιπροσωπεία.

Οι αντιπροσωπείες της Ρωσίας και της Ουκρανίας αναμένονται αύριο στην Τουρκία για έναν νέο γύρο διαπραγματεύσεων, περισσότερα από τρία χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής. Όπως ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, η συνάντηση ρωσικών και ουκρανικών αντιπροσωπειών ορίστηκε στη 1 το μεσημέρι τοπική ώρα (2.00μμ ώρα Ελλάδας) στο Παλάτι Ciragan.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.