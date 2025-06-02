Ρώσοι και Ουκρανοί αξιωματούχοι θα καθίσουν και πάλι σήμερα, Δευτέρα, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με σκοπό να συζητήσουν τα σχέδιά τους για τον τερματισμό του τριετούς πολέμου, της μεγαλύτερης σύγκρουσης στην Ευρώπη από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, την ώρα που η Ουκρανία πραγματοποίησε χθες, Κυριακή τη μεγαλύτερή της επίθεση με drones κατά ρωσικών βάσεων.

Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο Anadolu η ρωσική αντιπροσωπεία έχει φτάσει από την Κυριακή στην Κωνσταντινούπολη. Επίσης, στην Κωνσταντινούπολη έφτασε και η αντιπροσωπεία της Ουκρανίας, σύμφωνα με τον Heorhii Tykhyi, εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει απαιτήσει από τη Ρωσία και την Ουκρανία να συνάψουν ειρήνη, αλλά μέχρι στιγμής δεν το έχουν καταφέρει με αποτέλεσμα ο Λευκός Οίκος να έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα «αποχωρήσουν» από τον πόλεμο εάν οι δύο πλευρές επιδείξουν πείσμα για να καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία.Ωστόσο, παρά τις πιέσεις για ειρήνη και την έντονη διπλωματική δραστηριότητα που υπάρχει, οι δύο πλευρές παραμένουν μακριά από τις απόψεις τους σχετικά με μια πιθανή συμφωνία είτε για εκεχειρία είτε για μια μακροπρόθεσμη διευθέτηση.

Στον πρώτο γύρο συνομιλιών που διεξήχθη στην Κωνσταντινούπολη στις 16 Μαΐου, οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε μια ανταλλαγή κρατουμένων μεγάλης κλίμακας και στην ανταλλαγή σημειώσεων σχετικά με το πώς θα μπορούσε να μοιάζει το όραμά τους για μια ειρηνευτική συμφωνία. Η δεύτερη σειρά διαπραγματεύσεων έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει σήμερα στις 13:00 (10:00 GMT) στο Παλάτι Ciragan στην Κωνσταντινούπολη, ένα οθωμανικό αυτοκρατορικό σπίτι στις όχθες του Βοσπόρου το οποίο πλέον έχει μετατραπεί σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο πέντε αστέρων.

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, θα ηγηθεί και πάλι της αντιπροσωπείας της Ρωσίας στην Κωνσταντινούπολη. Της αντιπροσωπείας της Ουκρανίας θα ηγηθεί ο υπουργού Άμυνας, Ρουστέμ Ουμέροφ.

Επίσης, θα συμμετάσχει ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της καθώς και αρκετοί στρατιωτικοί και αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών, σύμφωνα με εκτελεστικό διάταγμα του Ζελένσκι. Η Μόσχα αναμένεται να παρουσιάσει ένα «μνημόνιο» με τους όρους ειρήνης, έχοντας αντισταθεί στις πιέσεις της Ουκρανίας να υποβάλει εκ των προτέρων τα αιτήματά της. Το Κίεβο από την πλευρά του δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι εξακολουθεί να αναμένει το προσχέδιο του μνημονίου από τη ρωσική πλευρά.

Επίσης, ο απεσταλμένος του Τραμπ, Κιθ Κέλογκ έχει δηλώσει ότι οι ΗΠΑ θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες και ότι ακόμη και εκπρόσωποι από τη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία θα συμμετάσχουν αν και δεν είναι σαφές σε ποιο επίπεδο θα εκπροσωπούνταν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι Ουκρανοί διαπραγματευτές στην Κωνσταντινούπολη αναμένεται να παρουσιάσουν στη ρωσική πλευρά έναν προτεινόμενο οδικό χάρτη για την επίτευξη μιας διαρκούς ειρηνευτικής συμφωνίας, σύμφωνα με αντίγραφο του εγγράφου που είδε το Reuters. Το έγγραφο αναφέρει ότι δεν θα υπάρχουν περιορισμοί στη στρατιωτική ισχύ της Ουκρανίας μετά την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας, καμία διεθνής αναγνώριση της ρωσικής κυριαρχίας σε τμήματα της Ουκρανίας που έχουν καταληφθεί από τις δυνάμεις της Μόσχας και αποζημιώσεις για την Ουκρανία. Αναφέρει επίσης ότι η τρέχουσα τοποθεσία της πρώτης γραμμής θα είναι το σημείο εκκίνησης για τις διαπραγματεύσεις για το εδαφικό ζήτημα.

Η Ρωσία ελέγχει σήμερα λίγο λιγότερο από το ένα πέμπτο της Ουκρανίας, ή περίπου 113.100 τετραγωνικά χιλιόμετρα, περίπου το ίδιο μέγεθος με την πολιτεία του Οχάιο των ΗΠΑ.

Περιγράφοντας τη θέση του Κιέβου ενόψει των συνομιλιών, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέλαβε την έκκλησή του για άμεση παύση των μαχών.

«Πρώτον – μια πλήρης και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός. Δεύτερον – η απελευθέρωση των κρατουμένων. Τρίτον – η επιστροφή των απαχθέντων παιδιών», δήλωσε την Κυριακή σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κάλεσε επίσης τις πλευρές να συζητήσουν μια άμεση συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Το Κρεμλίνο από την πλευρά του έχει επανειλημμένα απορρίψει αυτή την προοπτική, λέγοντας ότι μια συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μόνο αφού οι διαπραγματευτικές αντιπροσωπείες καταλήξουν σε ευρύτερες «συμφωνίες».

Πηγή: skai.gr

