Δεκατέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε ισραηλινό βομβαρδισμό σπιτιού σε καταυλισμό εκτοπισμένων στην Τζαμπάλια, πόλη στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με την πολιτική προστασία του παλαιστινιακού θύλακα.

«Ο αριθμός των μαρτύρων (...) έφτασε τους 14, μεταξύ τους έξι παιδιά και τρεις γυναίκες, εκτός από 20 ανθρώπους που βρίσκονται ακόμα κάτω από τα ερείπια», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας, Μαχμούντ Μπασάλ.

Τα νοσοκομεία της πόλης Shifa και al-Ahli έκαναν λόγο για 5 γυναίκες και 7 μικρά παιδιά μεταξύ των θυμάτων.

Και σε αυτή την περίπτωση το Ισραήλ δεν σχολίασε το χτύπημα εναντίον αμάχων. Υποστηρίζει σταθερά ότι στοχεύει μόνο μαχητές τηςΧαμάς και προσπαθεί να αποφύγει να βλάψει αμάχους.

Σε κάθε χτύπημα αποδίδει τους θανάτους αμάχων στη Χαμάς, η οποία «είναι εδραιωμένη» σε κατοικημένες περιοχές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.