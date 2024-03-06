Οχηματοπομπή με τρόφιμα του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (PAM /WFP) αποκλείστηκε χθες Τρίτη από τον ισραηλινό στρατό στην είσοδο της Λωρίδας της Γάζας και μετά λεηλατήθηκε από ένα "απεγνωσμένο πλήθος", ανακοίνωσε η υπηρεσία του ΟΗΕ. Η προσπάθειά της ήταν "σε μεγάλο βαθμό ανεπιτυχής" να επαναλάβει τις παραδόσεις στη βόρεια Γάζα, η οποία είναι στα πρόθυρα του λιμού.

Το PAM, που έχει την έδρα του στη Ρώμη, διευκρίνισε ότι τα 14 φορτηγά που μετέφεραν σχεδόν 200 τόνους τροφίμων περίμεναν επί τρεις ώρες στο σημείο ελέγχου Ουάντι Γάζα, στην τοποθεσία Ζεϊτούν, στο νοτιοανατολικό τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, αλλά δεν είχαν λάβει άδεια να προχωρήσουν πιο μακριά.

Τα φορτηγά στη συνέχεια λεηλατήθηκαν από "ένα απεγνωσμένο πλήθος που άρπαξε το φορτίο", διευκρινίζεται σε ανακοίνωση. Η υπηρεσία του ΟΗΕ διερευνά κάθε τρόπο προκειμένου να εισέλθει η βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά ότι στην πραγματικότητα ο δρόμος είναι ο μόνος τρόπος για να μεταφερθεί ποσότητα τροφίμων αρκετή ώστε να αποτραπεί ο επικείμενος λιμός που απειλεί τον πληθυσμό του θύλακα.

Επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα, σε συνεργασία με την πολεμική αεροπορία της Ιορδανίας, κατέστησε δυνατή τη ρίψη με αλεξίπτωτα έξι τόνων τροφίμων, ποσότητα επαρκής για 20.000 ανθρώπους, ανακοίνωσε η υπηρεσία του ΟΗΕ.

"Οι ρίψεις τροφίμων με αλεξίπτωτα είναι η έσχατη λύση και δεν θα αποτρέψουν τον λιμό. Χρειαζόμαστε σημεία εισόδου στη βόρεια Γάζα για να παραδώσουμε αρκετά τρόφιμα για μισό εκατομμύριο ανθρώπους που τα χρειάζονται απεγνωσμένα", δήλωσε ο Καρλ Σκάου, αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Σκάου δήλωσε στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ότι επίκειται λιμός στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, αν δεν αλλάξει κάτι.

Ο ΟΗΕ εκτιμά ότι 2,2 εκατομμύρια άνθρωποι, η συντριπτική πλειονότητα του πληθυσμού του θύλακα, βρίσκονται στα πρόθυρα του λιμού, κυρίως στον βορρά, όπου οι ισραηλινές δυνάμεις εμποδίζουν την είσοδο της βοήθειας.

Σήμερα, το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα δήλωσε ότι η πείνα έχει φθάσει σε "καταστροφικά επίπεδα" στον βορρά.

"Τα παιδιά πεθαίνουν από ασθένειες που συνδέονται με την πείνα και υποφέρουν από σοβαρό υποσιτισμό", δήλωσε η υπηρεσία του ΟΗΕ, ζητώντας περισσότερα σημεία εισόδου στη Λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένου του βορρά.

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα εκτιμά ότι χρειάζεται κατεπειγόντως να συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

