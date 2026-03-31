Από την αρχή του πολέμου στο Ιράν, η κυβέρνηση Τραμπ στέλνει αντιφατικά μηνύματα για τους στόχους της, αφήνοντας θολό το τοπίο για την έκβαση της σύγκρουσης.

Η αμερικανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν μπορεί να ολοκληρωθεί σύντομα, με το επιχείρημα ότι οι στόχοι της επιτυγχάνονται.

«Θα πετύχουμε τους στόχους μας σε λίγες εβδομάδες, όχι μήνες», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο ABC.

Ωστόσο, ως προς το ποιοι ακριβώς είναι αυτοί οι στόχοι, η κυβέρνηση εμφανίζεται ιδιαίτερα ασυνεπής.

Κατά καιρούς αξιωματούχοι έχουν παρουσιάσει τέσσερις βασικούς στόχους, οι οποίοι όμως αλλάζουν συχνά ανάλογα με το ποιος μιλά και πότε.

Τέσσερις στόχοι, αλλά όχι οι ίδιοι

Όταν οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, η κυβέρνηση είχε δώσει ελάχιστες λεπτομέρειες για τους στόχους της.

Στις 2 Μαρτίου, ο υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, παρουσίασε τέσσερις:

Καταστροφή των επιθετικών πυραύλων του Ιράν Καταστροφή της παραγωγής πυραύλων Καταστροφή του ναυτικού και των υποδομών ασφαλείας Να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα

Και οι τέσσερις στόχοι ήταν σύμφωνοι με όσα ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε το πρωί των πρώτων επιθέσεων.

Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, ο Τραμπ παρουσίασε μία τροποποιημένη εκδοχή: συγχώνευσε τους δύο πρώτους στόχους σε έναν («καταστροφή των πυραυλικών δυνατοτήτων») και πρόσθεσε έναν νέο στόχο που αφορά τις συμμαχικές οργανώσεις του Ιράν στη Μέση Ανατολή, όπως η Χεζμπολάχ και οι Χούθις.

«Να διασφαλιστεί ότι το ιρανικό καθεστώς δεν θα μπορεί να συνεχίσει να εξοπλίζει, να χρηματοδοτεί και να κατευθύνει τρομοκρατικούς στρατούς εκτός των συνόρων του», είπε.

Δύο ημέρες μετά, ο Ρούμπιο επανήλθε στην αρχική εκδοχή, ενώ η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ υιοθέτησε τη νέα εκδοχή Τραμπ. Παρουσίασε τέσσερις στόχους που περιελάμβαναν και πάλι την εξουδετέρωση της απειλής μέσω πληρεξουσίων, την οποία ο Ρούμπιο δεν είχε αναφέρει.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Ρούμπιο πρόσθεσε έναν νέο στόχο: την καταστροφή της ιρανικής αεροπορίας. Σε συνεντεύξεις του σε ABC και Al Jazeera, αντικατέστησε τον στόχο της αποτροπής κατασκευής πυρηνικών όπλων με αυτόν της εξουδετέρωσης της αεροπορίας.

Παρότι συνέχισε να αναφέρεται στην αποτροπή πυρηνικών, την παρουσίασε ως αποτέλεσμα των άλλων στόχων και όχι ως ξεχωριστό στόχο.

Την ίδια ημέρα, η Leavitt παρουσίασε εκ νέου διαφορετική λίστα η οποία δεν περιλάμβανε την καταστροφή της αεροπορίας, διατήρησε την αποτροπή πυρηνικών ως βασικό στόχο και περιλάμβανε ξανά την αντιμετώπιση των συμμάχων/οργανώσεων του Ιράν.

Μεταβαλλόμενοι στόχοι

Ακόμη και όταν το γενικό περιεχόμενο των στόχων παρέμενε το ίδιο, η διατύπωσή τους άλλαζε σταδιακά.

Αρχικά, οι ΗΠΑ έδιναν την εντύπωση ότι επιδιώκουν την πλήρη καταστροφή του πυραυλικού προγράμματος του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει στις 28 Φεβρουαρίου ότι οι ΗΠΑ θα «καταστρέψουν τους πυραύλους τους και θα ισοπεδώσουν πλήρως τη βιομηχανία πυραύλων».

«Θα εξαλειφθεί ολοκληρωτικά», είχε πει.

Μέχρι τις 2 Μαρτίου, ο υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, ανέφερε ότι οι στόχοι είναι η «καταστροφή» τόσο των επιθετικών πυραύλων του Ιράν όσο και της παραγωγής τους, ενώ ο Τραμπ μιλούσε για «καταστροφή των πυραυλικών δυνατοτήτων».

Στη συνέχεια, ο στόχος επεκτάθηκε ώστε να περιλαμβάνει την εξουδετέρωση της δυνατότητας παραγωγής πυραύλων, καθώς και την καταστροφή εκτοξευτών.

Την τελευταία εβδομάδα, ωστόσο, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο φάνηκε να παρουσιάζει μια πιο περιορισμένη εκδοχή.

Δήλωσε ότι στόχος είναι η «δραστική μείωση» των εκτοξευτών πυραύλων, ενώ σε συνεντεύξεις στο Al Jazeera και το ABC για «σημαντική» ή «σοβαρή υποβάθμιση» της ικανότητας εκτόξευσης, αντί για πλήρη καταστροφή.

Παρόμοια μετατόπιση παρατηρείται και στον στόχο που αφορά τις συμμαχικές οργανώσεις του Ιράν.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει στις 2 Μαρτίου ότι στόχος είναι να διασφαλιστεί πως το Ιράν «δεν θα μπορεί να εξοπλίζει, να χρηματοδοτεί και να καθοδηγεί» αυτές τις δυνάμεις, κάτι που θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί και να επιβεβαιωθεί.

Ωστόσο, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ έχει έκτοτε περιγράψει τον στόχο ως προσπάθεια «αποδυνάμωσης» των οργανώσεων αυτών, μια διατύπωση πιο ασαφή και υποκειμενική.

Τι σημαίνουν όλα αυτά

Τα παραπάνω παραδείγματα δείχνουν ότι η κυβέρνηση Τραμπ φαίνεται να επιχειρεί να περιορίσει τις προσδοκίες για το τι θεωρείται επιτυχία της εκστρατείας κατά του Ιράν.

Οι αρχικοί στόχοι υποδήλωναν ότι επιτυχία θα σήμαινε την πλήρη εξάλειψη των ιρανικών πυραύλων και της ικανότητας εκτόξευσής τους, καθώς και τον τερματισμό της δράσης οργανώσεων όπως η Χεζμπολάχ στον Λίβανο και οι Χούθι στην Υεμένη.

Οι πιο πρόσφατες διατυπώσεις του Ρούμπιοo αφήνουν μεγαλύτερο περιθώριο ερμηνείας, επιτρέποντας περιθώριο ελιγμών.

Ένα ακόμη κρίσιμο ερώτημα είναι το κατά πόσο η κυβέρνηση δίνει έμφαση στην εξάλειψη της πυρηνικής απειλής του Ιράν. Η πρόσφατη ρητορική του Ρούμπιο μπορεί να εκληφθεί ως ένδειξη ότι η προτεραιότητα μετατοπίζεται περισσότερο στην αντιμετώπιση των μέσων εκτόξευσης (πυραύλων), παρά στα περίπου 400 κιλά υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου, μια αποστολή που πιθανότατα θα απαιτούσε χερσαίες δυνάμεις.

Σε ενημέρωση Τύπου την Τρίτη, ο Χέγκσεθ παρουσίασε τον πόλεμο ως διαφορετικό από προηγούμενες αμερικανικές συγκρούσεις, υποστηρίζοντας ότι εκείνες χαρακτηρίζονταν από ασάφεια ως προς τους στόχους.

«Σε εκείνους τους πολέμους, όλα περιστρέφονταν γύρω από την επόμενη ανάπτυξη δυνάμεων, χωρίς να γνωρίζουμε πότε θα τελείωνε η αποστολή ή ποιος ακριβώς ήταν ο στόχος», είπε. «Όχι σε αυτή την επιχείρηση».

Ωστόσο, αυτό ακριβώς το αίσθημα ασάφειας είναι που προκύπτει από τις δημόσιες τοποθετήσεις της κυβέρνησης για τον συγκεκριμένο πόλεμο.

Καθιστά δύσκολη την αξιολόγηση της επιτυχίας της στρατιωτικής προσπάθειας όταν η κυβέρνηση δεν μπορεί καν να δώσει μια συνεπή λίστα τεσσάρων στόχων.

Και το γεγονός ότι οι στόχοι έχουν μετατοπιστεί τόσο πιθανότατα δεν καθησυχάζει τις ανησυχίες των πολιτών, οι οποίοι δυσκολεύονται να κατανοήσουν τι ακριβώς επιδιώκεται με αυτή τη σύγκρουση.



Πηγή: skai.gr

