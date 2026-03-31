Ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) δήλωσε ότι «δεν το σκέφτεται καν» το ζήτημα των αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, τα οποία είναι κρίσιμα ώστε να αποτραπεί η ταχεία ανάπτυξη πυρηνικού όπλου από την Τεχεράνη.

«Δεν το σκέφτομαι καν. Ξέρω απλώς ότι είναι τόσο βαθιά θαμμένα που θα είναι πολύ δύσκολο για οποιονδήποτε» να τα προσεγγίσει, δήλωσε στο CBS News σε τηλεφωνική συνέντευξη, αναφερόμενος στα περσινά αμερικανικά πλήγματα σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν όπου εκτιμάται ότι φυλάσσονται τα αποθέματα.

«Βρίσκονται πολύ βαθιά… Ακόμη και χωρίς πόλεμο, δεν έχουν καταφέρει να τα φτάσουν. Οπότε… είναι αρκετά ασφαλή. Αλλά θα πάρουμε μια απόφαση», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο Τραμπ δήλωσε ότι καθυστερεί να αποσύρει αμερικανικά στρατιωτικά μέσα από την περιοχή, καθώς είναι απαραίτητα για την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ, τον κρίσιμο ενεργειακό διάδρομο που έχει μπλοκάρει το Ιράν, επαναλαμβάνοντας παράλληλα τη δυσαρέσκειά του για τους συμμάχους στο NATO που δεν συμμετέχουν στην επιχείρηση.

«Κάποια στιγμή θα το κάνω [θα αποσύρω τις δυνάμεις], όχι ακόμη. Αλλά οι χώρες πρέπει να έρθουν και να το αναλάβουν. Το Ιράν έχει αποδεκατιστεί», ανέφερε.

Οι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ απάντησαν ότι οι ΗΠΑ ξεκίνησαν τον πόλεμο κατά του Ιράν χωρίς διαβούλευση μαζί τους και τώρα ζητούν τη συνδρομή τους για ένα πρόβλημα που -όπως λένε- δεν δημιούργησαν.

Ερωτηθείς πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί ο πόλεμος, ο Τραμπ απέφυγε να δεσμευτεί: «Δεν θα αργήσει», είπε.

«Θα έλεγα ότι είμαστε δύο εβδομάδες μπροστά από το χρονοδιάγραμμα», υποστήριξε, παρότι ο Λευκός Οίκος είχε εκτιμήσει ότι η σύγκρουση θα διαρκούσε τέσσερις έως έξι εβδομάδες και πλέον βρίσκεται στην πέμπτη εβδομάδα.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι θα χρειαστούν «10 χρόνια» στο Ιράν για να ανακάμψει μετά τον πόλεμο.

«Το Στενό του Ορμούζ θα ανοίξει αυτόματα»

Σε ξεχωριστές δηλώσεις του στη New York Post, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι εκτιμά πως ο πόλεμος με το Ιράν πλησιάζει στο τέλος του και ότι άλλες χώρες μπορούν να ανοίξουν μόνες τους το Στενό του Ορμούζ.

«Δεν πρόκειται να μείνουμε εκεί για πολύ ακόμη. Τους καταστρέφουμε ολοκληρωτικά αυτή τη στιγμή, είναι πλήρης καταστροφή», δήλωσε σε τηλεφωνική συνέντευξη.

«Αλλά δεν θα χρειαστεί να μείνουμε πολύ περισσότερο, έχουμε ακόμη δουλειά να κάνουμε για να εξουδετερώσουμε ό,τι επιθετική ικανότητα τους έχει απομείνει».

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι άλλα κράτη μπορούν να διαχειριστούν το ζήτημα του Στενού του Ορμούζ, τα οποία –όπως είπε– παραμένουν κλειστά εδώ και 31 ημέρες, οδηγώντας σε άνοδο τις διεθνείς τιμές ενέργειας.

«Νομίζω ότι θα ανοίξουν αυτόματα, αλλά η δική μου στάση είναι ότι έχουμε ήδη καταστρέψει τη χώρα. Δεν έχουν καμία δύναμη πλέον, και ας πάνε οι χώρες που χρησιμοποιούν το στενό να το ανοίξουν… όποιος ελέγχει το πετρέλαιο θα θέλει πολύ να ανοίξει το στενό», ανέφερε.

Ο Τραμπ επέκρινε επίσης τους συμμάχους των ΗΠΑ επειδή δεν συμμετείχαν σε πολυεθνική ναυτική δύναμη για το άνοιγμα της κρίσιμης θαλάσσιας οδού.

Όταν ρωτήθηκε για δημοσίευμα της The Wall Street Journal ότι είναι διατεθειμένος να τερματίσει τον πόλεμο χωρίς να ανοίξει το Στενό, απάντησε: «Δεν το σκέφτομαι καν, για να είμαι ειλικρινής. Η μόνη μου αποστολή ήταν να διασφαλίσω ότι δεν θα αποκτήσουν πυρηνικό όπλο. Δεν θα αποκτήσουν πυρηνικό όπλο. Όταν αποχωρήσουμε, το στενό θα ανοίξει αυτόματα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος αρνήθηκε να αποκαλύψει τι ακριβώς επλήγη στις νυχτερινές επιδρομές κοντά στο Ισφαχάν, όπου λειτουργούσε πυρηνική εγκατάσταση, αλλά εξέφρασε έκπληξη για το μέγεθος των εκρήξεων.

«Δεν θα ήθελα να το πω, αλλά θα το μάθετε σύντομα. Ήταν αρκετά μεγάλες, έτσι δεν είναι;» είπε.

«Θα αποκαλυφθεί, αλλά ήταν απλώς άλλη μία από τις “ωραίες” τους εγκαταστάσεις που εξουδετερώσαμε».

«Ήταν εντυπωσιακό. Ήταν εντυπωσιακό. Ανατινάξαμε κάτι. Ήταν μεγάλη έκρηξη», πρόσθεσε.

«Ήταν μεγαλύτερη απ’ ό,τι περιμέναμε, που σημαίνει ότι είχαν πολλά πράγματα εκεί. Εξαλείφουμε την πυρηνική τους ικανότητα και έχουμε επιτύχει αλλαγή καθεστώτος. Αντιμετωπίζουμε πλέον μια εντελώς διαφορετική ομάδα ανθρώπων, πολύ πιο λογική από την προηγούμενη.

Και αυτό είναι πραγματικά αλλαγή καθεστώτος».

Ο Τραμπ δεν απάντησε αν εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει διαπραγματευτική ομάδα, συμπεριλαμβανομένου του Στιβ Γουίτκοφ και του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, στο Πακιστάν ή αλλού.

«Δεν θέλω να το πω. Δεν μπορώ να μιλήσω για όλα αυτά. Θέλετε να σας δώσω τη στρατηγική μου;» απάντησε.

Παρά τις εκτιμήσεις για σύντομο τέλος του πολέμου, οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει χιλιάδες στρατιώτες στην περιοχή, διατηρώντας ανοικτό το ενδεχόμενο χερσαίων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων δυνάμεων πεζοναυτών και αλεξιπτωτιστών.







Πηγή: skai.gr

