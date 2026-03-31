Καρέ-καρέ η απαγωγή της δημοσιογράφου στο Ιράκ - Βίντεο

Δημοσιογράφος απαγωγή

Μία ξένη δημοσιογράφος απήχθη στη Βαγδάτη από αγνώστους, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών του Ιράκ. 

Δύο αξιωματούχοι των ιρακινών δυνάμεων ασφαλείας ανέφεραν, σύμφωνα με το Associated Press, ότι η απαχθείσα δημοσιογράφος είναι γυναίκα με αμερικανική υπηκοότητα και ότι στην απαγωγή ενεπλάκησαν δύο οχήματα, εκ των οποίων το ένα συγκρούστηκε, ενώ το όχημα που τη μετέφερε διέφυγε από το σημείο.

Σύμφωνα με το Al-Monitor πρόκειται για τη δημοσιογράφο Shelly Kittleson.

Η Kittleson, Αμερικανίδα πολίτης που έχει ζήσει πολλά χρόνια στην Ιταλία και σήμερα διαμένει στη Ρώμη, φημίζεται για τα τολμηρά ρεπορτάζ της από εμπόλεμες ζώνες στο Αφγανιστάν, το Ιράκ και τη Συρία. Η Kittleson έχει συνεργαστεί με πολλές εκδόσεις, μεταξύ των οποίων και το Al-Monitor. Πηγές της κυβέρνησης Τραμπ επιβεβαίωσαν στο Al-Monitor ότι είχαν ενημερωθεί για την απειλή εναντίον της και την είχαν συμβουλεύσει να μην ταξιδέψει στο Ιράκ.
 

