Καρέ-καρέ η απαγωγή της δημοσιογράφου στο Ιράκ - Βίντεο

Μία ξένη δημοσιογράφος απήχθη στη Βαγδάτη από αγνώστους, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών του Ιράκ.

Δύο αξιωματούχοι των ιρακινών δυνάμεων ασφαλείας ανέφεραν, σύμφωνα με το Associated Press, ότι η απαχθείσα δημοσιογράφος είναι γυναίκα με αμερικανική υπηκοότητα και ότι στην απαγωγή ενεπλάκησαν δύο οχήματα, εκ των οποίων το ένα συγκρούστηκε, ενώ το όχημα που τη μετέφερε διέφυγε από το σημείο.

🚨 American journalist kidnapped in Baghdad



Shelly Kittleson was abducted in broad daylight in central city — armed men stopped her car, dragged her out, and fled.



Iraq's Interior Ministry confirmed the kidnapping, detained one suspect after a chase, and says the search is…

Σύμφωνα με το Al-Monitor πρόκειται για τη δημοσιογράφο Shelly Kittleson.

Η Kittleson, Αμερικανίδα πολίτης που έχει ζήσει πολλά χρόνια στην Ιταλία και σήμερα διαμένει στη Ρώμη, φημίζεται για τα τολμηρά ρεπορτάζ της από εμπόλεμες ζώνες στο Αφγανιστάν, το Ιράκ και τη Συρία. Η Kittleson έχει συνεργαστεί με πολλές εκδόσεις, μεταξύ των οποίων και το Al-Monitor. Πηγές της κυβέρνησης Τραμπ επιβεβαίωσαν στο Al-Monitor ότι είχαν ενημερωθεί για την απειλή εναντίον της και την είχαν συμβουλεύσει να μην ταξιδέψει στο Ιράκ.



Πηγή: skai.gr

