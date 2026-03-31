Βίντεο από τη στιγμή έκρηξης δίπλα στον απεσταλμένο του ΣΚΑΪ στον Λίβανο, Χρήστο Νικολαΐδη

Μεγάλη έκρηξη κοντά στο σημείο όπου βρισκόταν ο απεσταλμένος του ΣΚΑΪ στον Λίβανο, Χρήστος Νικολαΐδης, σημειώθηκε την Τρίτη με την κάμερα να καταγράφει το συμβάν.

Σημειώνεται ότι ένα κτίριο κατοικιών στα βόρεια προάστια της Βηρυτού επλήγη σήμερα από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF), όπως μετέδωσε και το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (NNA στα αγγλικά, ΑΝΙ στα γαλλικά). «Διαμέρισμα που βρίσκεται στο ισόγειο κτιρίου στη Μανσουρία βρέθηκε στο στόχαστρο εχθρικής επιδρομής», ανέφερε το πρακτορείο. Περίοικοι αφηγήθηκαν ότι άκουσαν μια ισχυρή έκρηξη και ακολούθως είδαν στήλη καπνού να υψώνεται στον ουρανό της περιοχής.

Όπως ανέφερε στο μεταξύ ο Νικολαΐδης από το σημείο, «ήταν πράγματι μια απίστευτη έκρηξη και το κτίριο έχει διαλυθεί».

Εν τω μεταξύ, στο βίντεο ακούγονται άντρες της Χεζμπολάχ να πυροβολούν στον αέρα, οι οποίοι - σύμφωνα με τον Νικολαΐδη - κυκλοφορούσαν στο σημείο κρατώντας καλάσνικοφ.

Το προάστιο Μανσουρία, το οποίο κατοικείται κυρίως από Χριστιανούς, δεν είχε αποτελέσει μέχρι σήμερα στόχο των επιθέσεων που εξαπολύει το Ισραήλ από τις 2 Μαρτίου εναντίον της Χεζμπολάχ, ενώ δεν είχε προηγηθεί εντολή από τις IDF για εκκένωση της περιοχής.

