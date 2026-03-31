Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπένιαμιν Νετανιάχου, δήλωσε την Τρίτη ότι το καθεστώς του Ιράν θα καταρρεύσει «αργά ή γρήγορα».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το Ισραήλ «διαμορφώνει νέες συμμαχίες» με χώρες της περιοχής απέναντι στην ιρανική απειλή, προσθέτοντας ότι «ανυπομονεί» να ανακοινώσει τις συνεργασίες αυτές.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν διευκρίνισε ποιες χώρες εμπλέκονται ούτε έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Μεταξύ άλλων, ο Νετανιάχου είπε ότι η «επένδυση τρισεκατομμυρίων» του Ιράν σε βαλλιστικούς πυραύλους, πυρηνικό πρόγραμμα και υποστήριξη ένοπλων συμμάχων «πήγε χαμένη».

Σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή του, ανέφερε ότι το Ισραήλ έχει πλήξει το Ιράν και τον άξονά του με «δέκα πληγές», παραπέμποντας στη γιορτή του Πάσχα που ξεκινά το βράδυ της Τετάρτης.

Απαρίθμησε τα πλήγματα που, όπως είπε, έχει καταφέρει το Ισραήλ σε οργανώσεις όπως η Χαμάς στη Γάζα, η Χεζμπολάχ στον Λίβανο, οι Χούθις στην Υεμένη και άλλες ομάδες στη Δυτική Όχθη, καθώς και στο καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ στη Συρία.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις πέντε «πληγές» που -κατά τον ίδιο- υπέστη το Ιράν: πλήγματα στο πυρηνικό του πρόγραμμα, στους βαλλιστικούς πυραύλους, στις υποδομές του καθεστώτος, στις δυνάμεις εσωτερικής ασφάλειας και στην ηγεσία του.

Τόνισε ότι ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει, αλλά παρουσίασε τα επιτεύγματα του Ισραήλ σε μια πιθανή προσπάθεια να διαμορφώσει το πολιτικό μήνυμα ενόψει ενδεχόμενης λήξης των επιχειρήσεων από τον Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump).

Ο Νετανιάχου έκανε λόγο για «στρατηγική ανατροπή» απέναντι στο Ιράν, υποστηρίζοντας ότι ενώ η Τεχεράνη επιδίωκε να «στραγγαλίσει» το Ισραήλ, πλέον το Ισραήλ «στραγγαλίζει» εκείνη.





Πηγή: skai.gr

