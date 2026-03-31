Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) δήλωσε στο CBS News ότι δεν είναι «ακόμη έτοιμος» να εγκαταλείψει την προσπάθεια για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, αλλά κάλεσε εκ νέου τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις.

Ειδικότερα, ερωτηθείς από το CBS σχετικά με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία άφηνε να εννοηθεί ότι ενδέχεται να εγκαταλείψει τις προσπάθειες για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, ο Τραμπ επανέλαβε την απογοήτευσή του ότι άλλες χώρες δεν έχουν στείλει στρατιωτικά μέσα για να συμμετάσχουν στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν, αλλά τόνισε ότι δεν είναι ακόμη έτοιμος να αποσύρει τις αμερικανικές δυνάμεις από τη σύγκρουση.

«Κάποια στιγμή θα το κάνω, όχι ακόμη. Αλλά οι χώρες πρέπει να έρθουν και να το αναλάβουν. Το Ιράν έχει αποδεκατιστεί, αλλά θα πρέπει να κάνουν τη δική τους δουλειά», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ επανέλαβε επίσης τον ισχυρισμό του ότι, παρά τις συνεχιζόμενες ιρανικές επιθέσεις σε πλοία και υποδομές χωρών του Περσικού Κόλπου, «δεν υπάρχει πραγματική απειλή» στο Στενό του Ορμούζ.

«Θα είμαι εκεί, αλλά αν δυσκολεύονται να πάρουν πετρέλαιο, ας έρθουν να το πάρουν όπως πρέπει. Ας έρθουν να το πάρουν. Δεν ήθελαν να βοηθήσουν κανέναν. Το NATO είναι απαίσιο και όλοι είναι απαίσιοι. Αν θέλουν πετρέλαιο, ας έρθουν να το πάρουν. Δεν υπάρχει πραγματική απειλή, δεν υπάρχει ουσιαστική απειλή γιατί η χώρα [Ιράν] έχει αποδεκατιστεί», δήλωσε.

«Ας έρθουν να το πάρουν. Ήρθε η ώρα να κάνουν κάτι και για τον εαυτό τους».

«Θέλετε καύσιμα; ΠΑΡΤΕ εσείς το Στενό»

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε στις χώρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τον ανεφοδιασμό σε καύσιμα αεροσκαφών λόγω του Στενού του Ορμούζ θα πρέπει να πάνε εκεί και να τα «ΠΑΡΟΥΝ».

«Όλες αυτές οι χώρες που δεν μπορούν να προμηθευτούν καύσιμα αεροσκαφών λόγω του Στενούτου Ορμούζ, όπως το Ηνωμένω Βασίλειο, που αρνήθηκε να εμπλακεί στην επιχείρηση «αποκεφαλισμού» κατά του Ιράν, έχω μια πρόταση για εσάς: Πρώτον, αγοράστε από τις ΗΠΑ, έχουμε άφθονα, και δεύτερον, αποκτήστε λίγη τόλμη, πηγαίνετε στο Στενό και απλώς ΠΑΡΤΕ τα», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο Τραμπ κάλεσε επίσης τους συμμάχους να μάθουν «πώς να πολεμούν για τον εαυτό τους», τονίζοντας ότι η Ουάσιγκτον δεν θα είναι πλέον εκεί για να τους βοηθήσει, αφού –όπως είπε– δεν στάθηκαν στο πλευρό των ΗΠΑ προηγουμένως.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι «το δύσκολο μέρος έχει ήδη γίνει», καθώς το Ιράν έχει «ουσιαστικά αποδεκατιστεί».





«Η Γαλλία μπλόκαρε πτήσεις με στρατιωτικό υλικό προς Ισραήλ»

Λίγο αργότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος επανήλθε με νέα ανάρτηση, εξαπολύοντας αυτή τη φορά επίθεση ειδικά εναντίον της Γαλλίας, κατηγορώντας τη ότι «δεν βοήθησε» στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν.

«Η χώρα της Γαλλίας δεν επέτρεψε σε αεροσκάφη με προορισμό το Ισραήλ, φορτωμένα με στρατιωτικές προμήθειες, να πετάξουν πάνω από το γαλλικό έδαφος. Η Γαλλία δεν βοήθησε απέναντι στον “Χασάπη του Ιράν”, ο οποίος έχει πλέον εξοντωθεί με επιτυχία!» έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social.



Σημειώνεται ότι και το Reuters, επικαλούμενο τρεις πηγές μετέδωσε ότι η Γαλλία δεν επέτρεψε τη χρήση του εναέριου χώρου της για τη μεταφορά όπλων προς το Ισραήλ.

«Μπλόκο Ιταλίας σε αμερικανικά βομβαρδιστικά»

Και η Ιταλία αρνήθηκε την περασμένη εβδομάδα να δώσει άδεια σε αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη να προσγειωθούν στην αεροπορική βάση Sigonella στη Σικελία, πριν κατευθυνθούν προς τη Μέση Ανατολή, καθώς -σύμφωνα με πηγές- η Ουάσιγκτον δεν είχε ζητήσει προηγουμένως άδεια από την κυβέρνηση της Ρώμης.

Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera, που μετέδωσε πρώτη την είδηση, «ορισμένα αμερικανικά βομβαρδιστικά» επρόκειτο να προσγειωθούν στη βάση στην ανατολική Σικελία πριν συνεχίσουν προς τη Μέση Ανατολή, όπου οι ΗΠΑ επιχειρούν μαζί με το Ισραήλ κατά του Ιράν.

Το δημοσίευμα δεν διευκρινίζει πότε αναμένονταν τα αεροσκάφη, αλλά αναφέρει ότι η άδεια απορρίφθηκε επειδή δεν είχε υποβληθεί σχετικό αίτημα και δεν είχε υπάρξει διαβούλευση με τη στρατιωτική ηγεσία της Ιταλίας, όπως απαιτείται από τις συμφωνίες που διέπουν τη χρήση αμερικανικών βάσεων στη χώρα.

Πηγή που επικαλείται το Reuters επιβεβαίωσε την πληροφορία, χωρίς να προσδιορίσει τον αριθμό των αεροσκαφών, ενώ δεύτερη πηγή ανέφερε ότι η άρνηση δόθηκε στις 27 Μαρτίου.

Σε ανακοίνωσή της, η ιταλική κυβέρνηση υπογράμμισε ότι ενεργεί «σε πλήρη συμμόρφωση με τις ισχύουσες διεθνείς συμφωνίες και τις κατευθυντήριες γραμμές που έχει θέσει στο κοινοβούλιο», προσθέτοντας ότι όλα τα αιτήματα για χρήση στρατιωτικών εγκαταστάσεων «εξετάζονται προσεκτικά, κατά περίπτωση» και ότι «δεν υπάρχουν ζητήματα ή τριβές με διεθνείς εταίρους».

«Οι σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ειδικά, είναι ισχυρές και βασίζονται σε πλήρη και ειλικρινή συνεργασία», σημειώνεται.

Κλείνει τον εναέριο χώρο και η Ισπανία

Η απόφαση έρχεται εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και ορισμένων Ευρωπαίων συμμάχων για τον πόλεμο στο Ιράν.

Τη Δευτέρα, η Ισπανία ανακοίνωσε ότι έκλεισε τον εναέριο χώρο της για αμερικανικά αεροσκάφη που συμμετέχουν σε επιθέσεις κατά του Ιράν, προχωρώντας ένα βήμα πέρα από την προηγούμενη άρνηση χρήσης κοινών στρατιωτικών βάσεων. Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ συγκαταλέγεται στους πιο έντονους επικριτές των αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων.

Αντίθετα, η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι διατηρεί στενές σχέσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ και μέχρι στιγμής δεν έχει υιοθετήσει σκληρή στάση, αν και έχει δεσμευτεί να ζητήσει την έγκριση του κοινοβουλίου σε περίπτωση αιτήματος χρήσης ιταλικών βάσεων.

Η προοπτική χρήσης των αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ιταλία για τον πόλεμο κατά του Ιράν έχει προκαλέσει αντιδράσεις, με κόμματα της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης να καλούν την κυβέρνηση να απορρίψει κάθε σχετικό αίτημα.



Πηγή: skai.gr

