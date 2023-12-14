Οι περισσότεροι Ισραηλινοί επιθυμούν τη συνέχιση των επιχειρήσεων του στρατού μέχρι να εξαλειφθεί η Χαμάς

Ισραηλινοί πολίτες δήλωσαν χθες, Τετάρτη, ότι ο στρατός δεν θα πρέπει να υποχωρήσει και να σταματήσει τις επιχειρήσεις του στη Λωρίδα της Γάζας, παρά την έκκληση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για εκεχειρία, τον αυξανόμενο αριθμό στρατιωτών που σκοτώνονται και την κατακόρυφη αύξηση των νεκρών αμάχων Παλαιστίνιων.

Μέχρι στιγμής 115 Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στη διάρκεια των επιχειρήσεων στη Γάζα, αριθμός σχεδόν διπλάσιος από αυτόν που είχε καταγραφεί σε συγκρούσεις στον παλαιστινιακό θύλακα πριν από εννέα χρόνια.

Εξάλλου περισσότεροι από 18.500 Παλαιστίνοι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ μεγάλο μέρος της Λωρίδας της Γάζας έχει καταστραφεί. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε προχθές, Τρίτη, ότι το Ισραήλ αρχίζει να χάνει τη στήριξη της διεθνούς κοινότητας καθώς βομβαρδίζει «αδιακρίτως» τη Γάζα.

Δημοσκοπήσεις τις τελευταίες εβδομάδες όμως δείχνουν ότι οι Ισραηλινοί στηρίζουν τις χερσαίες και αεροπορικές επιχειρήσεις του στρατού, παρά τον αυξανόμενο αριθμό των θυμάτων. Έξι Ισραηλινοί που μίλησαν στο Reuters χθες, Τετάρτη, δήλωσαν ότι τώρα δεν είναι η ώρα η χώρα τους να υποχωρήσει, παρά τη διαφαινόμενη αλλαγή στάσης της διεθνούς κοινότητας.

Η επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, όταν σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι, αναβίωσε τους φόβους των Ισραηλινών ότι οι γείτονες και εχθροί τους ενδέχεται να θελήσουν να καταστρέψουν εντελώς το εβραϊκό κράτος, σχολίασε η πολιτικός επιστήμονας Ταμάρ Χέρμαν.

«Η αίσθηση των ανθρώπων είναι ότι πρόκειται για απειλή για την ίδια την ύπαρξη του Ισραήλ», πρόσθεσε η Χέρμαν του Israel Democracy Institute, το οποίο διεξάγει τακτικά δημοσκοπήσεις για τον πόλεμο. Η ίδια σημείωσε ότι οι Ισραηλινοί είναι έτοιμοι για περισσότερες απώλειες μεταξύ των στρατιωτών.

Από την Ιερουσαλήμ, ο συνταξιούχος Μπεν Ζιόν Λέβινγκερ δήλωσε ότι οι εχθροί του Ισραήλ θα θεωρήσουν ένδειξη αδυναμίας οποιαδήποτε μείωση της έντασης των επιχειρήσεων εναντίον της Χαμάς.

«Αν δεν πάμε αυτή τη μάχη ως το τέλος, τότε αύριο το πρωί θα έχουμε μάχες στα βόρεια και τα ανατολικά και τα νότια και ίσως με το Ιράν. Οπότε δεν έχουμε επιλογή», σχολίασε.

Αν και το κόστος είναι «φρικτό», ο στόχος της στρατιωτικής επιχείρησης είναι η πλήρης εξάρθρωση των υποδομών της Χαμάς στη Γάζα, δήλωσε ο επικεφαλής της επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της Κνεσέτ Γιούλι Έντελσταϊν.

«Παράπλευρες απώλειες»

Έπειτα από μία εβδομάδα εκεχειρίας τον Νοέμβριο, περισσότεροι από τα τρία τέταρτα των Ισραηλινών εκτιμούν ότι οι επιχειρήσεις του στρατού πρέπει να συνεχιστούν χωρίς να γίνουν τροποποιήσεις που θα μπορούσαν να περιορίσουν τις απώλειες μεταξύ των Παλαιστίνιων αμάχων ή να μειώσουν τη διεθνή πίεση, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Israel Democracy Institute.

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρονται πολύ λιγότερο στις επιπτώσεις του πολέμου στους αμάχους στη Γάζα απ’ ό,τι τα διεθνή μέσα. Η Χέρμαν δήλωσε ότι, αν και οι απόψεις για τις απώλειες μεταξύ των Παλαιστινίων διαφέρουν ανάλογα με τις πολιτικές απόψεις, κάποιοι Ισραηλινοί πιστεύουν ότι οι θάνατοι αυτοί είναι ένα αποδεκτό τίμημα για τη μελλοντική τους ασφάλεια.

«Υπάρχει μια αίσθηση πρώτα εκδίκησης, κυρίως από τα δεξιά, και από τα αριστερά και το κέντρο τους θεωρούν (σ.σ. τους θανάτους άμαχων Παλαιστίνιων), θα έλεγα, δευτερεύοντες σε σχέση με τα επιτεύγματα του πολέμου (…) θεωρούνται παράπλευρες απώλειες», σημείωσε.

Μόνο το 10% των Ισραηλινών πιστεύει ότι ο στρατός κάνει υπερβολική χρήση πυρομαχικών, σύμφωνα με δημοσκόπηση του πανεπιστημίου του Τελ Αβίβ που πραγματοποιήθηκε στα τέλη Οκτωβρίου.

Ο Άνταμ Σάβιλ, εργαζόμενος σε μη κυβερνητικό ακαδημαϊκό ινστιτούτο που ζει στην Ιερουσαλήμ, δήλωσε ότι το Ισραήλ κάνει ό,τι μπορεί για να αποφύγει να σκοτώσει αμάχους. «Είναι φρικτό. Είναι φρικτό ότι υπάρχουν τόσες απώλειες μεταξύ των αμάχων», δήλωσε. «Αλλά είναι πόλεμος και αυτό συμβαίνει στον πόλεμο».

Όμηροι

Ακόμη ένας στόχος της επιχείρησης του Ισραήλ είναι η απελευθέρωση των ομήρων που κρατά η Χαμάς στη Γάζα.

Το Ισραήλ έχει αναφέρει ότι τουλάχιστον 19 από τους 135 εναπομείναντες ομήρους είναι νεκροί. Περίπου 100 όμηροι αφέθηκαν ελεύθεροι τις επτά ημέρες της εκεχειρίας.

Πορτρέτα των ομήρων με το σύνθημα «φέρτε τους σπίτι» βρίσκονται σε τοίχους και στάσεις λεωφορείων στο Ισραήλ.

Στο παρελθόν οι αρχές της χώρας είχαν φανεί διατεθειμένες να κάνουν υποχωρήσεις για την απελευθέρωση ομήρων, όμως η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, η πιο φονική στην ιστορία του Ισραήλ, έχει σκληρύνει τις απόψεις.

Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, οι Ισραηλινοί δεν είναι σίγουροι για το ποια θα πρέπει να είναι η μακροπρόθεσμη λύση. Ωστόσο η έρευνα του Israel Democracy Institute έδειξε ότι περισσότεροι από το 40% των Ισραηλινών πιστεύουν ότι θα πρέπει να επιδιωχθεί η δημιουργία ενός ξεχωριστού παλαιστινιακού κράτους μετά τον πόλεμο.

Σχεδόν το 60% των Ισραηλινών, περιλαμβανομένου του 40% των Αράβων Ισραηλινών, αναφέρθηκαν στην εξάρθρωση της Χαμάς με κάθε δυνατό τρόπο ως τον πιο σημαντικό στόχο του πολέμου, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση του πανεπιστημίου του Τελ Αβίβ.

Περίπου το ένα τρίτο απάντησε ότι βασικός στόχος είναι η επιστροφή των ομήρων.

«Αυτή τη στιγμή δεν πετυχαίνουμε ούτε τον έναν ούτε τον άλλον» στόχο, σχολίασε η Χέρμαν. «Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι έτοιμοι να συνεχίσουν μέχρι την επίτευξη τουλάχιστον του ενός», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.