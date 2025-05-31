Στελέχη της αυτοκινητοβιομηχανίας παγκοσμίως κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για μια επικείμενη έλλειψη μαγνητών και σπάνιων γαιών από την Κίνα - που χρησιμοποιούνται σε όλα, από τους κινητήρες των υαλοκαθαριστήρων μέχρι τους αισθητήρες αντιμπλοκαρίσματος τροχών - η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στο κλείσιμο εργοστασίων αυτοκινήτων μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Σε επιστολή της 9ης Μαΐου, η οποία δημοσιοποιήθηκε χθες,προς αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ, ο επικεφαλής της εμπορικής ομάδας που εκπροσωπεί την General Motors, την Toyota, την Volkswagen, την Hyundai και άλλες μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες εξέφρασε σοβαρές ανησυχίες.

«Χωρίς αξιόπιστη πρόσβαση σε κάποια ορυκτά και στους μαγνήτες, οι προμηθευτές αυτοκινήτων δεν θα είναι σε θέση να παράγουν πολλά εξαρτήματα αυτοκινήτων, όπως αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων, σώματα πεταλούδας γκαζιού, εναλλάκτες, διάφορους κινητήρες, αισθητήρες, ζώνες ασφαλείας, ηχεία, φώτα, κινητήρες, υδραυλικό τιμόνι και κάμερες», έγραψε η Συμμαχία για την Καινοτομία στην Αυτοκινητοβιομηχανία στην κυβέρνηση Τραμπ.

Η επιστολή, η οποία υπογράφηκε επίσης από την MEMA, την Ένωση Προμηθευτών Οχημάτων, πρόσθετε ότι, χωρίς αυτά τα βασικά εξαρτήματα αυτοκινήτων, θα ήταν μόνο θέμα χρόνου να παρουσιαστούν σοβαρά προβλήματα στα εργοστάσια οχημάτων των ΗΠΑ.

«Σε σοβαρές περιπτώσεις, αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει την ανάγκη για μειωμένο όγκο παραγωγής ή ακόμη και διακοπή λειτουργίας των γραμμών συναρμολόγησης οχημάτων», ανέφεραν οι ομάδες.

Τόσο ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alliance, Τζον Μποζέλα, όσο και ο Διευθύνων Σύμβουλος της MEMA, Μπιλ Λονγκ, δήλωσαν στο Reuters την Παρασκευή ότι το πρόβλημα δεν έχει επιλυθεί και η κατάσταση παραμένει ανησυχητική. Εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους για την υψηλού επιπέδου δέσμευση της κυβέρνησης Τραμπ για την αποτροπή διαταραχών στην παραγωγή αυτοκινήτων στις ΗΠΑ και στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Ο Μποζέλα σημείωσε ότι το ζήτημα της αυτοκινητοβιομηχανίας ήταν στην ημερήσια διάταξη των συνομιλιών του Υπουργού Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ και του Εμπορικού Εκπροσώπου των ΗΠΑ Τζέιμισον Γκριρ με τους Κινέζους ομολόγους τους στη Γενεύη νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Ο Γκριρ δήλωσε στο CNBC την Παρασκευή ότι η Κίνα συμφώνησε να άρει τους περιορισμούς στις εξαγωγές μαγνητών σπάνιων γαιών σε αμερικανικές εταιρείες και δεν κινείται αρκετά γρήγορα για να επιτρέψει την πρόσβαση σε βασικές αμερικανικές βιομηχανίες. «Δεν έχουμε δει τη ροή ορισμένων από αυτά τα κρίσιμα ορυκτά όπως υποτίθεται ότι θα έκαναν».

Παγκοσμίως, η Κίνα, η οποία επεξεργάζεται πάνω από το 90% των μαγνητών που χρησιμοποιούνται σε όλα (από αυτοκίνητα και μαχητικά αεροσκάφη έως οικιακές συσκευές), επέβαλε περιορισμούς στις αρχές Απριλίου απαιτώντας από τους εξαγωγείς να λάβουν άδειες από το Πεκίνο.

Οι εξαγωγές μαγνητών σπάνιων γαιών από την Κίνα μειώθηκαν στο μισό τον Απρίλιο, καθώς οι εταιρείες αντιμετώπισαν μια αδιαφανή διαδικασία υποβολής αιτήσεων για άδειες που μερικές φορές απαιτούν εκατοντάδες σελίδες εγγράφων.

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Παρασκευή, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε την Κίνα ότι παραβίασε τους όρους μιας συμφωνίας που επιτεύχθηκε αυτόν τον μήνα για την προσωρινή άρση των δασμών και άλλων εμπορικών περιορισμών.

«Η Κίνα, ίσως όχι και τόσο περίεργο για ορισμένους, έχει παραβιάσει πλήρως τη συμφωνία της μαζί μας», δήλωσε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα του Truth Social.

Η πρεσβεία της Κίνας στην Ουάσινγκτον απάντησε λέγοντας ότι οι ΗΠΑ ήταν αυτές που καταχρώνται τους ελέγχους εξαγωγών στον τομέα των ημιαγωγών.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος με γνώση των συνομιλιών δήλωσε στο Reuters ότι μόνο οι δασμοί και τα κινεζικά μη δασμολογικά αντίμετρα καλύφθηκαν στις συνομιλίες της Γενεύης και ότι οι έλεγχοι των εξαγωγών των ΗΠΑ δεν αποτελούσαν μέρος της συμφωνίας.

Ο αξιωματούχος εξέφρασε επίσης την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι το Πεκίνο φαίνεται να κινείται αργά προς την υλοποίηση των υποσχέσεων για την έκδοση αδειών εξαγωγής σπάνιων γαιών, κάτι που θα μπορούσε να πυροδοτήσει αντίποινα για τον έλεγχο των εξαγωγών από την Ουάσινγκτον, εάν οι αυτοκινητοβιομηχανίες που είναι ευάλωτες σε ελλείψεις ορυκτών αναγκαστούν να σταματήσουν την παραγωγή.

Ενώ έχουν χορηγηθεί αρκετές άδειες, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων προμηθευτών της Volkswagen, οι αυτοκινητοβιομηχανίες της Ινδίας δηλώνουν ότι δεν έχουν λάβει άδεια και θα πρέπει να σταματήσουν την παραγωγή στις αρχές Ιουνίου.

Η γερμανική εταιρεία κατασκευής ανταλλακτικών αυτοκινήτων Bosch δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι οι προμηθευτές της έχουν κολλήσει στις αυστηρές διαδικασίες της Κίνας για την απόκτηση αδειών εξαγωγής.

Ένας εκπρόσωπος της Bosch περιέγραψε τη διαδικασία ως «πολύπλοκη και χρονοβόρα, εν μέρει λόγω της ανάγκης συλλογής και παροχής πολλών πληροφοριών»

Πηγή: reuters.com

