Στην τελευταία συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας με ελληνική προεδρία υιοθετήθηκε ομόφωνα το Ψήφισμα 2781 (2025), το οποίο παρατείνει το εμπάργκο όπλων και τις στοχευμένες κυρώσεις κατά του Νοτίου Σουδάν έως τις 31 Μαΐου 2026, επικαλούμενο σοβαρές ανησυχίες για τη συνεχιζόμενη βία, τις καθυστερήσεις στη διεξαγωγή εκλογών, τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την έλλειψη προόδου στην εφαρμογή της Ειρηνευτικής Συμφωνίας του 2018.

Το Συμβούλιο τόνισε ότι η ειρηνευτική διαδικασία «παραμένει βιώσιμη μόνο με την πλήρη δέσμευση όλων των μερών» και επέκρινε τις επαναλαμβανόμενες αναβολές των εκλογών, σημειώνοντας «τη συνεχιζόμενη επέκταση της μεταβατικής περιόδου από την κυβέρνηση» και καλώντας για διεξαγωγή εκλογών τον Δεκέμβριο του 2026 με τρόπο «συμμετοχικό, διαφανή και ειρηνικό».

Καταδικάστηκε η κατ' οίκον κράτηση του Πρώτου Αντιπροέδρου Ματσάρ, η αύξηση της διακοινοτικής και πολιτικής βίας, καθώς και οι επιθέσεις κατά ειρηνευτικών επιχειρήσεων και αμάχων. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην «επίθεση του Λευκού Στρατού τον Μάρτιο 2025 εναντίον προσωπικού του ΟΗΕ» και στη «βομβιστική επίθεση στις 3 Μαΐου σε νοσοκομείο των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στην Πολιτεία Τζόνγκλεϊ».

Το Ψήφισμα ανανεώνει το εμπάργκο όπλων, υπογραμμίζοντας ότι «οι παραβιάσεις… υπάρχει κίνδυνος να υποδαυλίσουν τη σύγκρουση και να συμβάλουν περαιτέρω στην αστάθεια*», και καλεί τα Κράτη Μέλη να επιθεωρούν και, εφόσον απαιτείται, να κατάσχουν αποστολές που παραβιάζουν το εμπάργκο. Επίσης, ανανεώνει τις ταξιδιωτικές και οικονομικές κυρώσεις, επαναβεβαιώνοντας ότι εφαρμόζονται σε άτομα και οντότητες που εμπλέκονται σε «ενέργειες ή πολιτικές που απειλούν την ειρήνη, ασφάλεια ή σταθερότητα του Νοτίου Σουδάν».

Το Συμβούλιο Aσφαλείας επανέλαβε ότι η διαφθορά και η κακοδιαχείριση θέτουν σε κίνδυνο την ειρήνη, επισημαίνοντας «αναφορές για οικονομικές παρατυπίες, έλλειψη διαφάνειας, εποπτείας και χρηστής διακυβέρνησης», και καλώντας για μεταρρυθμίσεις, περιλαμβανομένης της «σύστασης του Μεικτού Δικαστηρίου για το Νότιο Σουδάν».

Ζήτησε επίσης δράση για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της «σεξουαλικής βίας που σχετίζεται με τη σύγκρουση», και καταδίκασε «την παρενόχληση, στοχοποίηση, λογοκρισία και αυθαίρετη κράτηση» μελών της κοινωνίας των πολιτών.

Η εντολή της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων παρατείνεται έως τον Ιούλιο του 2026, έχοντας εντολή για τακτικές εκθέσεις και ενημερώσεις. Το ψήφισμα προβλέπει την προσθήκη εξειδίκευσης για την κατηγορία "Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια" στην Ομάδα Εμπειρογνωμόνων και ζητεί αυξημένη συνεργασία με την αποστολή του ΟΗΕ UNMISS και τις περιφερειακές δομές.

Επίσης, το Συμβούλιο Ασφαλείας επαναβεβαίωσε τη διάθεση του να προσαρμόσει τις κυρώσεις με βάση μετρήσιμη πρόοδο και διαπίστωσε ότι η κατάσταση στο Νότιο Σουδάν εξακολουθεί να συνιστά απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια στην περιοχή.

