Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Τσεχίας Πάβελ Μπλάζεκ υπέβαλε την παραίτησή του σήμερα, αφού το υπουργείο έλαβε ένα δώρο ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ σε bitcoin που ανήκαν σε έναν έμπορο ναρκωτικών.

Το υπουργείο έλαβε το ποσό αυτό από έναν άνδρα που είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών για κατάχρηση, διακίνηση ναρκωτικών και παράνομη οπλοκατοχή. Ο άνδρας αυτός αποφυλακίστηκε το 2021.

Στη συνέχεια, το υπουργείο πούλησε τα κρυπτονομίσματα σε δημοπρασία, εισπράττοντας περίπου 40 εκατ. ευρώ.

Η προέλευση των κρυπτονομισμάτων είναι άγνωστη αλλά ο Μπλάζεκ υποστήριξε ότι τα δικαστήρια δεν απέδειξαν ποτέ ότι προέρχονταν από εγκληματική δραστηριότητα. «Δεν γνωρίζω να έγινε καμία παρανομία. Αλλά δεν θέλω να αμαυρώσω τη φήμη του κυβερνητικού συνασπισμού», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για κατάχρηση εξουσίας και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος.

Ο 56χρονος Μπλάζεκ είναι μέλος του δεξιού κόμματος ODS του πρωθυπουργού Πετρ Φιάλα, του επικεφαλής του κεντροδεξιού κυβερνητικού συνασπισμού από το 2021.

Η αντιπολίτευση ζητούσε την παραίτηση του υπουργού αφού έγινε γνωστό το σκάνδαλο, την Τετάρτη.

Ο Φιάλα σχολίασε ότι είναι πεπεισμένος ότι ο Μπλάζε ενήργησε «καλόπιστα» και ότι θεωρεί την παραίτησή του «πράξη ευθύνης».

Η Τσεχία οδεύει προς βουλευτικές εκλογές το φθινόπωρο. Το αντιπολιτευόμενο κίνημα ANO του δισεκατομμυριούχου πρώην πρωθυπουργού Αντρέι Μπάμπις προηγείται στις δημοσκοπήσεις με ποσοστό περίπου 30%, ενώ το ODS έρχεται δεύτερο με 20%.

Πηγή: skai.gr

