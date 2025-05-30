Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποκτήσει πλεονέκτημα στις εμπορικές διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά την απόφαση αμερικανικού δικαστηρίου που έθεσε υπό αμφισβήτηση τη νομιμότητα των «ανταποδοτικών» δασμών της Ουάσιγκτον, δήλωσαν την Παρασκευή αξιωματούχοι της ΕΕ.

Ομοσπονδιακό εφετείο των ΗΠΑ επανέφερε προσωρινά τους δασμούς του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη, μία ημέρα αφότου εμπορικό δικαστήριο των ΗΠΑ έκρινε ότι ο Τραμπ υπερέβη τις εξουσίες του επιβάλλοντας τους δασμούς και διέταξε την άμεση αναστολή τους.

«Η αβεβαιότητα σχετικά με τη νομιμότητα των “ανταποδοτικών” δασμών σίγουρα μας δίνει επιπλέον πλεονέκτημα», ανέφερε αξιωματούχος της ΕΕ που συμμετέχει στις συνομιλίες, σύμφωνα με το Reuters. «Οι συνομιλίες θα συνεχιστούν, καθώς επίσημα εξακολουθούμε να επιδιώκουμε μηδενικούς δασμούς εκατέρωθεν».

Αν το δικαστικό σύστημα τελικά κρίνει παράνομη τη χρήση του νόμου περί Διεθνούς Οικονομικής Έκτακτης Ανάγκης (IEEPA) από τον Τραμπ, η αμερικανική κυβέρνηση θα μπορούσε να στραφεί σε άλλες διατάξεις του εμπορικού νόμου των ΗΠΑ, όπως το Άρθρο 301, που έχει χρησιμοποιηθεί εκτενώς στην περίπτωση της Κίνας.

«Θα πρέπει να αποδείξουν “ζημία” και να βρουν νομική βάση – κάτι που απαιτεί μήνες. Διοικητικά μπορεί να προσπαθήσουν με πιο “ωμό” τρόπο, δεδομένου ότι οι έλεγχοι και οι ισορροπίες στις ΗΠΑ δεν είναι ιδιαίτερα ισχυροί αυτή τη στιγμή, αλλά δεν θα είναι τόσο εύκολο ούτε τόσο γρήγορο όσο με το IEEPA», δήλωσε ο ερευνητής του think tank Bruegel, Νίκλας Πουατιέ, στο Reuters.

«Τουλάχιστον δίνει στην ΕΕ λίγο χρόνο».

Η ΕΕ ήταν πρόθυμη να συζητήσει με τις ΗΠΑ για ορισμένα μη εμπορικά εμπόδια, αλλά ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να αγγίξει το φορολογικό της σύστημα – όπως τον ΦΠΑ ή τον ψηφιακό φόρο – ούτε τα πρότυπα ασφάλειας τροφίμων.

Οι αξιωματούχοι της ΕΕ σημείωσαν ότι η αβεβαιότητα που προκαλούν οι δικαστικές αποφάσεις και η πολιτική δασμών της κυβέρνησης Τραμπ έχουν μια θετική πλευρά για την Ευρώπη, η οποία θεωρείται από τις αγορές ως όαση σταθερότητας.

«Αυτή είναι η λέξη-κλειδί: αβεβαιότητα. Είναι αδύνατο να γνωρίζει κανείς ποια θα είναι η κατάσταση των δασμών την επόμενη εβδομάδα, πόσο μάλλον τον επόμενο μήνα», είπε ένας αξιωματούχος της ΕΕ.

«Αν θέλεις ένα λογικό, σταθερό, έστω και βαρετό, καθεστώς βασισμένο σε κανόνες και προβλέψιμο επιχειρηματικό περιβάλλον, τότε η Ευρώπη είναι ο τόπος για σένα».

Στο μεταξύ, ορισμένες ευρωπαϊκές εταιρείες, ανήσυχες για την αβεβαιότητα και τις πιθανές σοβαρές συνέπειες για τις επιχειρήσεις τους, έχουν ξεκινήσει δικές τους συνομιλίες με τις αμερικανικές αρχές.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Volkswagen, Όλιβερ Μπλουμ, δήλωσε ότι η εταιρεία του πραγματοποιεί «δίκαιες» και «εποικοδομητικές» συζητήσεις με την αμερικανική κυβέρνηση για τους δασμούς και ότι επιθυμεί να κάνει επιπλέον επενδύσεις στις ΗΠΑ.

Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η μόνη αρμόδια για τις εμπορικές διαπραγματεύσεις εκ μέρους των 27 κρατών-μελών, και ούτε εταιρείες ούτε μεμονωμένες χώρες μπορούν να κλείσουν δικές τους συμφωνίες εκτός αυτού του πλαισίου.

«Φαίνεται ότι δεν είμαστε στο χειρότερο δυνατό σενάριο για την οικονομία … αλλά η αβεβαιότητα παραμένει – και ίσως να εντείνεται, επειδή εμφανίστηκε ένας νέος παίκτης που μέχρι τώρα δεν είχε ληφθεί υπόψη: τα δικαστήρια», δήλωσε ο Πουατιέ από το Bruegel.

Εμπορικές συνομιλίες ΕΕ-ΗΠΑ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέφυγε να σχολιάσει τις αποφάσεις των αμερικανικών δικαστηρίων, χαρακτηρίζοντάς τες ως εσωτερικές διαδικασίες των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι οι εμπορικές συνομιλίες μεταξύ Βρυξελλών και Ουάσιγκτον θα συνεχιστούν κανονικά, με την Ευρώπη να επιμένει στην πρότασή της για αμοιβαία κατάργηση των δασμών στα βιομηχανικά προϊόντα.

«Δεν υπάρχει αλλαγή στην προσέγγισή μας, προχωράμε όπως έχει προγραμματιστεί με τεχνικές και πολιτικές συναντήσεις την επόμενη εβδομάδα», δήλωσε εκπρόσωπος της Επιτροπής.

Ο Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ, Μάρος Σέφκοβιτς, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), δήλωσε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία την Παρασκευή με τον Υπουργό Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λάτνικ.

«Δίνουμε χρόνο και ενέργεια πλήρως, καθώς η εξεύρεση λύσεων με το βλέμμα στο μέλλον παραμένει ύψιστη προτεραιότητα της ΕΕ. Παραμένουμε σε διαρκή επαφή», έγραψε ο Σέφτσοβιτς.

Περαιτέρω συνομιλίες για το εμπόριο μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ έχουν προγραμματιστεί για την επόμενη εβδομάδα, στο περιθώριο της Υπουργικής Συνόδου του ΟΟΣΑ στο Παρίσι, στις 3 και 4 Ιουνίου.

Αξιωματούχοι της ΕΕ υποστήριξαν ότι οι αποφάσεις των αμερικανικών δικαστηρίων ενίσχυσαν τη θέση της Ευρώπης ότι οι γενικευμένοι «ανταποδοτικοί» δασμοί, οι οποίοι επιβλήθηκαν στις 2 Απριλίου σε όλα τα ευρωπαϊκά προϊόντα και σε προϊόντα από πολλές άλλες χώρες, ήταν αδικαιολόγητοι.

Παρότι τα δικαστήρια των ΗΠΑ δεν αμφισβήτησαν τους υφιστάμενους δασμούς 25% που έχουν επιβληθεί στις ευρωπαϊκές εισαγωγές χάλυβα, αλουμινίου και αυτοκινήτων, οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι οι εξελίξεις αυτές θα μπορούσαν να ενισχύσουν τις προσπάθειες της ΕΕ για μείωση ή κατάργηση των συγκεκριμένων δασμών.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.